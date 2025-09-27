La investigación por el triple homicidio , ocurrido en el marco de una disputa narco, intensificó sus esfuerzos con la difusión de la identidad e imagen del supuesto cabecilla, Tony Janzen Valverde Victoriano , alias "Pequeño J" .

Las autoridades tomaron la decisión de hacer pública su imagen ante las sospechas de que el joven, oriundo de La Libertad ( Perú ), intentaba fugarse del país.

Aunque la Policía Bonaerense desplegó un operativo el miércoles por la noche en el barrio Zavaleta (CABA) para capturarlo, el sospechoso ya había abandonado el lugar. El procedimiento se centró en un bar y un domicilio del tercer piso, señalados por informantes como puntos de encuentro y presunto "aguantadero" de "Pequeño J".

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sostuvo que la principal hipótesis es que el triple crimen fue un acto premeditado por Valverde Victoriano para "dar un mensaje" a las líneas medias de su organización.

Identificaron el cerebro del triple crimen de Varela: quién es el "Pequeño J"

En paralelo a la búsqueda del líder, la Justicia solicitó una notificación roja de Interpol para Matías Agustín Ozorio (28), la mano derecha de "Pequeño J" e imputado como coautor material del crimen de las tres jóvenes.

La circular roja, pedida por el fiscal Gastón Duplaá, detalla la extrema gravedad de los cargos. A Ozorio se le imputa el delito de "triple homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía y ensañamiento, y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género".

El mano derecha de "Pequeño J" está señalado como coautor de los homicidios de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez. La Nacion

Según el documento de Interpol, los asesinos "aumentaron intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios" a las víctimas. Además, se remarca que los atacantes "utilizaron su condición biológica dominante de género al ejercer violencia de género sobre las víctimas mujeres".

La investigación determinó que Ozorio, junto a cuatro detenidos ya en la causa —Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18)—, fueron quienes "aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes con armas blancas" contra las jóvenes en la casa de Florencio Varela.

Los cuatro detenidos por los crímenes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez Los cuatro detenidos por los crímenes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez Gentileza

Un nuevo detenido en Bolivia por apoyo logístico

La causa sumó un nuevo detenido internacional durante la noche del viernes. Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, un ciudadano boliviano con DNI argentino, acusado de ser uno de los conductores que brindaron apoyo a la camioneta utilizada para trasladar a las víctimas desde La Matanza hasta Florencio Varela.

Sotacuro fue localizado y arrestado en un hospedaje en Villazón, Bolivia, tras haber cruzado la frontera desde La Quiaca (Jujuy). Se espera su inmediato traslado a Buenos Aires y su entrega a la Justicia bonaerense que lleva adelante la compleja investigación.