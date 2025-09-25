Triple crimen en Florencio Varela: hay nuevo fiscal en la causa y los cuatro sospechosos se negaron a declarar

Los cuatro sospechosos por los crímenes de Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), las tres jóvenes asesinadas en el partido bonaerense de Florencio Varela , s e negaron a declarar, quedaron detenidos y el fiscal Adrián Arribas asumirá la investigación del caso , al tiempo que este jueves se realizaron los velatorios en La Matanza.

De acuerdo al comunicado que accedió la agencia Noticias Argentinas, Miguel Ángel Villanueva Silva (25), María Celeste González Guerrero (28), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18) “hicieron uso del derecho constitucional” de no responder preguntas ante el fiscal Gastón Duplaá, quien solicitó al juez de Garantías Fernando Horacio Pinos Guevara que la aprehensión de los implicados se convierta en detención y el magistrado se la concedió.

El funcionario judicial dispuso que los dos hombres y las dos mujeres permanezcan arrestados por el delito de “Homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o mas personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.

Sin embargo, Duplaá abandonó la investigación y el caso será asumido este viernes por el fiscal Adrián Arribas, que le confirmó a NA: “La pedí para mañana a las 8:00 de la mañana con todos los detalles y ya armé una mesa de trabajo con el jefe de la DDI La Matanza”.

Por su parte, Morena y Brenda recibieron el último adiós por sus familiares, allegados y amigos en el velorio realizado en la ruta nacional N°4, en San Justo. La ceremonia de despedida comenzó a las 14:00 y se espera que los cuerpos sean sepultados mañana en un cementerio de La Matanza.

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas Gentileza

A su vez, la despedida de Lara se llevó a cabo en la cochería Dauria, donde su madre Estela y exigieron justicia junto a fotos de la víctima y carteles que remarcaban por el fin de femicidios.

Los asistentes aplaudieron para visibilizar el reclamo y exclamaron “Justicia para las tres”, al tiempo que se realizó un minuto de silencio.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, indicó en diálogo con Splendid AM 990 que el líder narco señalado como quien ideó los salvajes homicidios sería “Pequeño J”, un joven que también se hace llamar “Julito”, tiene 23 años y es de nacionalidad peruana.

Actualmente el señalado tiene un pedido de captura y los investigadores esperan que los cuatro detenidos, que sería integrantes de dicha banda narco, puedan dar detalles de cómo fue planificada la escena del triple crimen que conmueve al país.

Asimismo, organizaciones feministas convocaron a una marcha masiva para este sábado a las 16:00 que comenzará en Plaza de Mayo y finalizará en Congreso.

Bajo la consigna “Ni una menos”, la manifestación comenzará a las 16:00 y se espera la presencia de miles de mujeres para pedir por el fin de la violencia de género y la implementación de políticas públicas contra los femicidios.