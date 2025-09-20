20 de septiembre de 2025 - 13:07

Un spot publicitario generó repudio tras hacer apología del femicidio y la violencia de género

La empresa tuvo que salir a pedir disculpas por realizar un video que simulaba el secuestro de una mujer para meterla en una bolsa.

El video del repudiado spot publicitario, simulaba el secuestro de una mujer y fue duramente criticado por hacer apología de la violencia de género.

El video del repudiado spot publicitario, simulaba el secuestro de una mujer y fue duramente criticado por hacer apología de la violencia de género.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Una estación de servicio en Crespo, Entre Ríos, publicó un video que hacía apología de femicidio y violencia de género, en el que se simulaba el secuestro de una mujer para luego meterla en una bolsa. La empresa salió a pedir disculpas y retiró el video tras el repudio que recibió la publicidad.

Leé además

la carrera de mujeres mcdonalds run fue declarada de interes municipal en mendoza y aun podes anotarte

La carrera de mujeres "McDonald's Run" fue declarada de interés municipal en Mendoza y aún podés anotarte

Por Redacción
Así fue el rescate de dos mujeres en cautiverio en Córdoba. 

Rescatan a dos mujeres que estaban cautivas y detienen al presunto agresor: impactante video del operativo

Por Redacción Policiales

El video mostraba a dos hombres que simulaban secuestrar a una mujer, meterla en una bolsa de basura y deshacerse de ella. En el clip, compartían diálogos entre ellos con frases como: “No, yo no te la puedo creer. Mirá para allá otra vez la piba esta, loco. ¿Cuándo va a ser el día que la metamos en una bolsa y la mandemos por ahí?”

Embed

La difusión de la publicidad provocó una una inmediata y contundente reacción, con miles de usuarios denunciando el contenido.

En su cuenta de X, ex twitter, la periodista Ingrid Beck, compartió la publicidad y repudió el hecho: "Dos tipos que secuestran a una mujer, la meten en una bolsa de basura y toman mate. Ojalá nadie nunca más cargue combustible en esa empresa." Ante la magnitud del escándalo, Shell Crespo - Erich Wagner y Cía. S.R.L. emitió un comunicado oficial pidiendo “sinceras disculpas” y reconociendo que el material era "totalmente inapropiado".

El pedido de disculpas de la empresa

En respuesta al repudio masivo, la empresa Shell Crespo - Erich Wagner y Cía. S.R.L. emitió un comunicado oficial en el que reconoce el material audiovisual como "totalmente inapropiado" y asume su responsabilidad. La firma lamentó profundamente que su contenido hiciera apología de la violencia de género, a pesar de que "no fue su intención".

En la nota, la empresa afirmó: "Somos conscientes de la gravedad de esta problemática en nuestra sociedad, lamentamos profundamente haber generado dolor. Asumimos nuestra responsabilidad".

pedido disculpas

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La amenaza de Adorni: aumentar el IVA y suspender planes sociales para financiar universidades y Garrahan

La amenaza de Adorni: subir impuestos y suspender planes sociales para sostener las universidades públicas

Por Redacción Política
El día viernes, el predio de la Virgen fue sede del festival Mood Primavera, que reunió a miles de mendocinos para celebrar la llegada de la primavera y festejo del Día del Estudiante con música en vivo.

Guaymallén celebró su festival Mood Primavera y reunió a miles de mendocinos con lo mejor de la música local

Por Redacción Sociedad
Anunciaron el cierre preventivo del Paso Cristo Redentor para este sábado

Cierran el Paso Cristo Redentor por mal clima: hasta cuándo no se podrá pasar a Chile

Por Redacción Sociedad
Un sábado completo en Mendoza: Zonda en el día; frío y lluvias en la noche

Un sábado completo en Mendoza: Zonda en el día; frío y lluvias en la noche

Por Redacción Sociedad