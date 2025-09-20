Un spot publicitario generó repudio tras hacer apología del femicidio y la violencia de género

La empresa tuvo que salir a pedir disculpas por realizar un video que simulaba el secuestro de una mujer para meterla en una bolsa.

El video del repudiado spot publicitario, simulaba el secuestro de una mujer y fue duramente criticado por hacer apología de la violencia de género.

Una estación de servicio en Crespo, Entre Ríos, publicó un video que hacía apología de femicidio y violencia de género, en el que se simulaba el secuestro de una mujer para luego meterla en una bolsa. La empresa salió a pedir disculpas y retiró el video tras el repudio que recibió la publicidad.

El video mostraba a dos hombres que simulaban secuestrar a una mujer, meterla en una bolsa de basura y deshacerse de ella. En el clip, compartían diálogos entre ellos con frases como: “No, yo no te la puedo creer. Mirá para allá otra vez la piba esta, loco. ¿Cuándo va a ser el día que la metamos en una bolsa y la mandemos por ahí?”

Esta "publicidad" es de la empresa Shell Crespo de Erich Wagner y Cia S.R.L de Entre Ríos. Dos tipos que secuestran a una mujer, la meten en una bolsa de basura y toman mate. Ojalá nadie nunca más cargue combustible en esa empresa. pic.twitter.com/NOU0nKUB96 — (@soyingridbeck) September 20, 2025 La difusión de la publicidad provocó una una inmediata y contundente reacción, con miles de usuarios denunciando el contenido.

En su cuenta de X, ex twitter, la periodista Ingrid Beck, compartió la publicidad y repudió el hecho: "Dos tipos que secuestran a una mujer, la meten en una bolsa de basura y toman mate. Ojalá nadie nunca más cargue combustible en esa empresa." Ante la magnitud del escándalo, Shell Crespo - Erich Wagner y Cía. S.R.L. emitió un comunicado oficial pidiendo “sinceras disculpas” y reconociendo que el material era "totalmente inapropiado".

El pedido de disculpas de la empresa En respuesta al repudio masivo, la empresa Shell Crespo - Erich Wagner y Cía. S.R.L. emitió un comunicado oficial en el que reconoce el material audiovisual como "totalmente inapropiado" y asume su responsabilidad. La firma lamentó profundamente que su contenido hiciera apología de la violencia de género, a pesar de que "no fue su intención".