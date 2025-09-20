20 de septiembre de 2025 - 09:53

El festival Mood Primavera reunió a miles de mendocinos con lo mejor de la música local

Con motivo de festejo por el Día de la Primavera y Día del Estudiante, el Predio de la Virgen se convirtió en el lugar de festejo.

El día viernes, el predio de la Virgen fue sede del festival Mood Primavera, que reunió a miles de mendocinos para celebrar la llegada de la primavera y festejo del Día del Estudiante con música en vivo.

Foto:

Municipalidad de Guaymallén
Festejo de la primavera en el predio de la Virgen de Guaymallén

Foto:

Municipalidad de Guaymallén
Este viernes 19 de septiembre, se realizó el festival Mood Primavera, el cual fue organizado en conjunto por el Gobierno de Mendoza, Municipalidad de Guaymallén y la Universidad Nacional de Cuyo. El motivo del evento que convocó a miles de jóvenes y familias era celebrar el Día de la Primavera y el Día del Estudiante.

En un primer momento, el evento estaba programado para hoy sábado , pero debido a las probabilidades de temporal de lluvia se programó y adelantó para el día viernes.

Festejo primavera Guaymallén (2)
Festejo de la primavera en el predio de la Virgen de Guaymallén

Festival cargado de música local

El evento contó con un escenario principal que presentó a destacadas bandas de la escena local a partir de las 19 horas, incluyendo a Spaghetti Western, La Skandalosa Tripulación, Gauchito Club y Pasado Verde, quienes se encargaron de cerrar la jornada.

pasado verde mood
El gran cierre del festival estuvo a cargo de la banda mendocina Pasado Verde.

Además de la propuesta musical, el evento ofreció una amplia variedad de actividades. Desde las 15 el público pudo disfrutar de una feria de emprendedores y de la gastronomía de los foodtrucks. El festival también fue espacio de competencias que se llevaron a cabo en un escenario alternativo. En la Batalla de Canciones, Fixxenn se consagró como ganador entre 12 competidores, llevándose un premio de 500 mil pesos. En la Batalla de Freestyle, el campeón fue Lauti Doble D, quien recibió un premio de 200 mil pesos.

Eventos que "apoyan la cultura"

Más allá de la música, el festival tuvo un fuerte componente social. La Municipalidad de Guaymallén instaló carpas dedicadas a las juventudes y a la salud, que ofrecieron servicios de primeros auxilios y testeos confidenciales de VIH. El evento fue transmitido en vivo por un streaming conducido por estudiantes de la Federación Universitaria de Cuyo (FUCUYO), lo que permitió que la celebración llegara a una audiencia más amplia.

Festejo primavera Guaymallén
El equipo detrás del festival Mood Primavera, donde participaron el Gobierno de Mendoza, la Municipalidad de Guaymallén y la UNCUYO.

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, destacó la importancia del festival, señalando que estos eventos "apoyan la cultura" y "mueven la economía", generando oportunidades para emprendedores gastronómicos, artesanos y artistas. "Todas las bandas que participan son mendocinas y reconocidas a nivel nacional: Mendoza es semillero de artistas y Guaymallén es la cuna del arte, y eso también se celebra", afirmó.

