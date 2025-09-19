Escándalo con los bomberos en Guaymallén: el Gobierno intervino a la asociación tras duras denuncias

El Gobierno de Alfredo Cornejo intervino a la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Guaymallén, luego de denuncias presentadas por socios, bomberos y aspirantes que señalaron irregularidades en el funcionamiento institucional de la entidad.
La medida se tomó tras detectar una serie de irregularidades en la asamblea de 2024 y hasta hostigamiento. Se designó una coadministradora que actuará junto a la Comisión Directiva por seis meses.
La medida quedó formalizada en el Decreto 1999, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
Según el documento, las denuncias apuntaron a deficiencias en la asamblea celebrada en octubre de 2024, tales como padrón desactualizado, falta de cobro de cuotas desde 2014, impedimento de tratar temas propuestos por los socios y un sistema de listas no previsto en el estatuto.
También se cuestionó la aprobación de balances sin control y se denunció hostigamiento a miembros disidentes. Tras analizar la situación, la Dirección de Personas Jurídicas consideró que correspondía declarar la ineficacia de la asamblea de 2024 y dispuso una coadministración.
La Comisión Directiva rechazó estas acusaciones y defendió la validez de la asamblea, alegando que el padrón fue aprobado en tiempo y forma, que la asamblea contó con presencia notarial y fiscalización estatal, y que las sanciones aplicadas respondieron a cuestiones disciplinarias.
La medida establece que la conducción de la institución será compartida entre la Comisión Directiva y una coadministradora con derecho a veto, designándose para este cargo a Mónica Beatriz Elías.
La intervención tendrá una duración inicial de seis meses y podrá extenderse si persisten las irregularidades. Durante ese período, la entidad deberá regularizar la presentación de balances, actualizar el padrón de asociados y convocar a una nueva asamblea para elegir autoridades, todo bajo supervisión de la coadministración.
El decreto también advierte a la Comisión Directiva que el incumplimiento de estas medidas podrá derivar en sanciones más severas, incluida la intervención plena de la asociación.