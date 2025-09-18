18 de septiembre de 2025 - 21:32

El Gobierno eliminó las restricciones para ingresar dólares de servicios profesionales para el exterior

Aquellos trabajadores que ofrecían servicios en el exterior solo podían ingresar a Argentina hasta $36.000 dólares por año. La medida regirá desde este viernes.

Los profesionales que trabajan para el exterior ya no tendrán un límite anual para ingresar sus dólares al país.

Los profesionales que trabajan para el exterior ya no tendrán un límite anual para ingresar sus dólares al país. 

Adobe Stock
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Gobierno eliminó el límite anual de US$36.000 que regía para ingresar dólares para los profesionales que prestan servicios para el exterior, en una medida que entrará en vigencia mañana.

Según informó Noticias Argentinas, a través de la comunicación A 8330 publicada el día de hoy por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se estableció: “dejar sin efecto el límite anual de USD 36.000 (dólares estadounidenses treinta y seis mil), habilitando para las personas humanas el mecanismo de excepción de la obligación de liquidación de los cobros de exportaciones de servicios allí establecido sin límite de monto”.

Además, se detalló que los bancos argentinos "no podrán cobrar comisiones en aquellas operaciones concretadas por personas humanas residentes que impliquen la acreditación de ingresos de divisas del exterior a las cuentas abiertas por el cliente en moneda extranjera”.

“Ello sin perjuicio del traslado al cliente de los cargos que pudieran corresponder por los servicios prestados por las entidades del exterior intervinientes en la transferencia debidamente documentados y que sólo podrán ser transferidos al costo a los usuarios”.

Cambios debido al crecimiento del rubro

En 2024, el límite para ingresar dólares ya había tenido un aumento de USD 24.000 a USD 36.000. El sector de servicios basados en el conocimiento, el año pasado tuvó un crecimiento excepcional, ya que Argentina exportó USD 8.927 millones, lo que representa un aumento del 15,5% respecto al año anterior y duplica el promedio mundial.

Según Argencon, entidad del país que agrupa a empresas prestadoras de servicios, “las medidas económicas con flexibilización cambiaria y flotación entre bandas han generado un impacto positivo en las perspectivas de negocio, siendo la salida del cepo la expectativa más relevante para fortalecer los negocios del sector”.

