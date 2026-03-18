Javier Milei homenajeó a Adam Smith y reafirmó el rumbo económico del Gobierno

El presidente Javier Milei encabezó un acto en homenaje a Adam Smith en el Palacio Libertad. El evento se dio en el marco de los 250 años de la publicación de La riqueza de las naciones , considerada una obra fundacional de la economía moderna.

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Durante su exposición, el mandatario reivindicó el legado del pensador escocés y sostuvo que, si se lo considera el padre de la economía, “el título está más que ganado” . En esa línea, dejó en claro que su gestión no busca apartarse de esos principios: “No estoy inventando nada, lo estoy aplicando al máximo” , afirmó.

Discurso del Presidente Javier Milei en el Homenaje a Adam Smith en el Palacio Libertad. pic.twitter.com/j2VpQpwqrW

El encuentro tuvo un marcado contenido ideológico y sirvió como una señal política para reafirmar el rumbo económico del Gobierno , basado en el libre mercado, la división del trabajo y el crecimiento económico. Milei también vinculó estos conceptos con una visión más amplia, al destacar la importancia de “la moral como política de Estado” , una idea que viene reiterando en sus discursos.

El acto contó con la participación de referentes del oficialismo y del equipo económico, entre ellos el ministro de Economía Luis Caputo, el titular de Desregulación Federico Sturzenegger y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, además de legisladores y dirigentes libertarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mariolugones_ar/status/2034450437143711895&partner=&hide_thread=false Un momento que refleja el clima de esta etapa: las ideas de la libertad vuelven a poner a la Argentina en movimiento.



El Presidente @JMilei está dando una batalla de fondo: recuperar el valor de la libertad, la propiedad y el mérito como base del crecimiento. pic.twitter.com/EhKNKJPktY — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) March 19, 2026

La figura de Adam Smith ocupa un lugar central en la construcción doctrinaria del presidente, que lo considera un referente clave en la defensa del liberalismo clásico. En ese contexto, el homenaje funcionó como una ratificación del programa económico oficial apoyado en esas bases teóricas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2034431972894806248&partner=&hide_thread=false Con el Presidente @JMilei hasta el infinito.



Fotito en el homenaje a Adam Smith en el Palacio Libertad. pic.twitter.com/oJMePiKgVU — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 19, 2026

Milei viajará a Hungría

El presidente Javier Milei retomará este jueves su agenda internacional con un viaje a Hungría, donde participará de la CPAC Hungría y mantendrá reuniones con autoridades locales.

Según confirmó el canciller Pablo Quirno, el mandatario partirá hacia Budapest con el objetivo de consolidar su perfil como referente global de la nueva derecha. El punto central de la visita será el encuentro bilateral con el primer ministro Viktor Orbán, con quien comparte afinidad ideológica.

Ambos líderes, que ya coincidieron en Washington en un evento impulsado por Donald Trump, buscarán profundizar una agenda basada en la defensa de las ideas de la libertad y el rechazo al socialismo.

La participación de Milei en la CPAC lo ubicará nuevamente como una de las figuras destacadas del foro. Allí prevé reforzar su discurso contra la Agenda 2030 y la intervención estatal, en línea con sus recientes exposiciones internacionales.

La comitiva oficial también tiene previsto un encuentro con el presidente húngaro Tamás Sulyok. Tras la gira, el Gobierno analiza que el presidente continúe con actividades en el país, con una posible visita a Mendoza en las próximas semanas. Este jueves está previsto su arribo a Tucumán, luego de las inundaciones que afectaron a esa provincia.