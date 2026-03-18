18 de marzo de 2026 - 23:22

Javier Milei homenajeó a Adam Smith y reafirmó el rumbo económico del Gobierno

El presidente encabezó un homenaje a Adam Smith y defendió los principios del libre mercado como base de su gestión. Además Milei viajará a Hungría, previo a una posible visita a Mendoza.

Milei homenajeó a Adam Smith en el Palacio Libertad.

Milei homenajeó a Adam Smith en el Palacio Libertad.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei encabezó un acto en homenaje a Adam Smith en el Palacio Libertad. El evento se dio en el marco de los 250 años de la publicación de La riqueza de las naciones, considerada una obra fundacional de la economía moderna.

Leé además

Milei celebró la baja de la inflación mayorista, que se ubicó en 1%.

Milei celebró la baja de inflación mayorista y elogió a "Toto" Caputo: "El mejor de la historia"

Por Redacción Economía
Sesión del Senado en el Congreso Nacional.

Senado: el kirchnerismo acusó a Milei de "estafador serial" por $Libra y habló de sobornos millonarios

Por Redacción Política

Durante su exposición, el mandatario reivindicó el legado del pensador escocés y sostuvo que, si se lo considera el padre de la economía, “el título está más que ganado”. En esa línea, dejó en claro que su gestión no busca apartarse de esos principios: “No estoy inventando nada, lo estoy aplicando al máximo”, afirmó.

El encuentro tuvo un marcado contenido ideológico y sirvió como una señal política para reafirmar el rumbo económico del Gobierno, basado en el libre mercado, la división del trabajo y el crecimiento económico. Milei también vinculó estos conceptos con una visión más amplia, al destacar la importancia de “la moral como política de Estado”, una idea que viene reiterando en sus discursos.

El acto contó con la participación de referentes del oficialismo y del equipo económico, entre ellos el ministro de Economía Luis Caputo, el titular de Desregulación Federico Sturzenegger y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, además de legisladores y dirigentes libertarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mariolugones_ar/status/2034450437143711895&partner=&hide_thread=false

La figura de Adam Smith ocupa un lugar central en la construcción doctrinaria del presidente, que lo considera un referente clave en la defensa del liberalismo clásico. En ese contexto, el homenaje funcionó como una ratificación del programa económico oficial apoyado en esas bases teóricas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2034431972894806248&partner=&hide_thread=false

Milei viajará a Hungría

El presidente Javier Milei retomará este jueves su agenda internacional con un viaje a Hungría, donde participará de la CPAC Hungría y mantendrá reuniones con autoridades locales.

Según confirmó el canciller Pablo Quirno, el mandatario partirá hacia Budapest con el objetivo de consolidar su perfil como referente global de la nueva derecha. El punto central de la visita será el encuentro bilateral con el primer ministro Viktor Orbán, con quien comparte afinidad ideológica.

Ambos líderes, que ya coincidieron en Washington en un evento impulsado por Donald Trump, buscarán profundizar una agenda basada en la defensa de las ideas de la libertad y el rechazo al socialismo.

La participación de Milei en la CPAC lo ubicará nuevamente como una de las figuras destacadas del foro. Allí prevé reforzar su discurso contra la Agenda 2030 y la intervención estatal, en línea con sus recientes exposiciones internacionales.

La comitiva oficial también tiene previsto un encuentro con el presidente húngaro Tamás Sulyok. Tras la gira, el Gobierno analiza que el presidente continúe con actividades en el país, con una posible visita a Mendoza en las próximas semanas. Este jueves está previsto su arribo a Tucumán, luego de las inundaciones que afectaron a esa provincia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fotografía cedida por la Presidencia de Argentina, que muestra a su mandatario Javier Milei (c) hablando este martes durante el acto de conmemoración del atentado perpetrado en 1992 contra la embajada de Israel en Buenos Aires (Argentina). Un total de 29 personas murieron y centenares quedaron heridas en el ataque perpetrado el 17 de marzo de 1992 contra la embajada, el primero de los dos atentados cometidos en Argentina contra intereses judíos o israelíes y que, al igual que el perpetrado contra la mutualista judía AMIA en 1994, es atribuido por la Justicia local a Irán y a la organización chií libanesa Hizbulá y sigue impune.

Javier Milei sobre el atentado a la Embajada de Israel: "Frente al terrorismo no puede haber tregua"

Fernando Bearzi presentó su renuncia como director de Anses.

Renunció el director de Anses y ya son tres las salidas en la gestión de Milei: quién ocupa el cargo

El gobernador Alfredo Cornejo habló de forma escueta sobre la causa $LIBRA que tiene al presidente Javier Milei contra las cuerdas. 

Alfredo Cornejo sobre Milei y el caso $LIBRA: "Cuando la Justicia hable, daré opiniones"

La amenaza de Irán a Milei: dice que cruzó la línea roja y habla de una respuesta proporcionada

La amenaza de Irán a Milei: dice que cruzó la "línea roja" y habla de una "respuesta proporcionada"