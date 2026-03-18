18 de marzo de 2026 - 19:21

Senado: el kirchnerismo acusó a Milei de "estafador serial" por $Libra y habló de sobornos millonarios

En medio del tratamiento de pliegos judiciales, dos senadores del PJ dijeron que lo ocurrido en febrero de 2025 fue un “modus operandi” del presidente. Oficialistas salieron en defensa, entre ellos Patricia Bullrich.

Sesión del Senado en el Congreso Nacional.

Sesión del Senado en el Congreso Nacional.

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Senado
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El debate en el Senado sumó tensión este miércoles cuando senadores de Unión por la Patria (UxP) lanzaron duras acusaciones contra el presidente Javier Milei en el marco del caso $Libra. Durante la sesión, hablaron de supuestos pagos millonarios vinculados a la promoción de la criptomoneda.

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Las críticas se dieron en medio del tratamiento de pliegos judiciales de Carlos Mahiques y Lucila Crexell y derivaron en un fuerte cruce político, con respuestas inmediatas desde el oficialismo, que defendió al mandatario y pidió dejar actual a la Justicia.

El kirchnerismo contra Milei: “Estafador serial”

Los senadores Martín Soria y Juliana Di Tulio embistieron contra Milei, a quien calificaron como un “estafador serial”, y afirmaron que habría cobrado “más de cinco millones de dólares” en sobornos por promocionar la criptomoneda $Libra.

El exministro de Justicia durante la gestión de Alberto Fernández opinó que el lanzamiento de Libra en febrero del 2025 “no fue un error” sino que reveló “un modus operandi” de Milei. “Estamos en presencia de una estafador serial”, fulminó el senador rionegrino al exponer su cuestión de privilegio.

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En los últimos días se filtró el contenido de un informe surgido de un peritaje judicial que está incorporado al expediente que lleva el fiscal Eduardo Taiano, el cual da cuenta de numerosas llamadas telefónicas entre Milei y el lobbysta cripto Mauricio Novelli en los minutos previos y posteriores al tuit de lanzamiento del token Libra.

En el peritaje al teléfono de Novelli también aparecieron pruebas de conversaciones telefónicas con la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, con el ex jefe de gabinete de Asesores de Presidencia, Demian Reidel, y con el asesor presidencial Santiago Caputo.

Defensa de Patricia Bullrich ante las acusaciones

En su cuestión de privilegio contra Milei, Di Tullio aseveró que “este es un gobierno de estafadores”. E insistió: “El presidente de la República Argentina es una estafador y quiero que la ciudadanía sepa que cobró más de 5 millones para estafar a 40.000 personas”.

Un rato más tarde, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, salió al cruce de las críticas contra Milei e hizo una enfática defensa: “Nuestro presidente es absolutamente inocente”.

“La Justicia está actuando, dejen actuar a la Justicia”, continuó la ex ministra de Seguridad, que denunció la “hipocresía” del peronismo por denunciar al jefe de Estado cuando tiene a su líder Cristina Kirchner presa con condena firme.

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