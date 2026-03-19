El Gobierno prepara un ajuste en el Fondo para la Transformación y en la oposición sonaron las alarmas

El gobierno de Alfredo Cornejo se encuentra en la elaboración de un plan para modificar en profundidad el funcionamiento del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC) , en un contexto marcado por la caída de la recaudación provincial y la disminución de los envíos de fondos coparticipables .

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Según datos del Ministerio de Hacienda y Finanzas que conduce Víctor Fayad , durante el primer bimestre de 2026 la provincia perdió en términos reales cerca de $27.000 millones en comparación con el mismo período del año anterior.

Este escenario de restricciones fiscales no solo impacta en las cuentas provinciales, sino que también comienza a trasladarse a los municipios, encendiendo alertas sobre la sostenibilidad de distintos programas y organismos.

En ese marco, el Ejecutivo provincial ya trabaja en un proyecto de ley que será enviado a la Legislatura para reformar, e incluso redefinir, el rol del FTyC.

Según pudo saber Los Andes , este miércoles se realizó una reunión en Casa de Gobierno en la que Fayad aseguró que el esquema actual “ no va a continuar ” y que la iniciativa legislativa está próxima a ser enviada.

Alfredo Cornejo-Víctor Fayad El ministro de Hacienda, Víctor Fayad junto con el gobernador, Alfredo Cornejo.

Del encuentro participaron la directora del FTyC, Laura Torres, el jefe de Gabiente de la cartera de Hacienda, Facundo Biffi y la Directora Provincial de Recursos Humanos, Mariana Lima.

Ante la consulta periodística, desde el Ministerio de Hacienda evitaron brindar mayores precisiones sobre el alcance de la reforma. La respuesta oficial fue escueta: señalaron que el Fondo “ha quedado sobredimensionado” y que se trabaja en “una ley superadora que se adapte al nuevo contexto económico, fiscal y del sistema financiero”.

Sin embargo, no detallaron si el proyecto implicará una reestructuración profunda o la eliminación del organismo tal como funciona en la actualidad, lo que alimenta la incertidumbre.

Una "reforma" en marcha

En el FTyC habían advertido sobre la posibilidad de una disolución del organismo, lo que generó inquietud entre trabajadores y sectores productivos, especialmente en plena temporada de financiamiento para cosecha y acarreo.

Desde el entorno del Fondo sostienen que la decisión política del Ejecutivo apunta a dejar de sostener el esquema actual, al considerarlo "un gasto elevado" frente a las alternativas de financiamiento del sistema privado. En ese sentido, aseguran que el Gobierno estaría dispuesto a asumir el costo político de una medida de ese tipo.

El organismo cuenta actualmente con 85 trabajadores en su planta central y otros 9 distribuidos en delegaciones del interior. La mayoría del personal posee formación profesional o estudios superiores en curso, lo que también suma preocupación sobre el impacto laboral de una eventual reconfiguración.

En este contexto, ya fueron convocados los gremios que representan a los trabajadores, entre ellos UPCN y APOC, ante la posibilidad de que se inicie un proceso de cambios en la estructura del Fondo.

Un organismo clave para el financiamiento productivo

Creado en la década del 90 tras el cobro de regalías petroleras mal liquidadas, el FTyC se consolidó como una herramienta central para el financiamiento de la actividad productiva en Mendoza. A lo largo de su historia, otorgó créditos por más de US$ 1.100 millones y asistió a miles de emprendedores y empresas de distintos sectores.

Su rol ha sido particularmente relevante en momentos críticos, como las temporadas de cosecha, donde facilita liquidez a productores y bodegas para afrontar costos operativos. De hecho, distintas fuentes coinciden en que en el actual contexto muchos actores del sector dependen de estas líneas para sostener la actividad.

Pedido de informes y cuestionamientos en la Legislatura

En medio de este escenario, la diputada provincial Gabriela Lizana, del Frente Renovador, presentó un pedido de informes en la Legislatura para conocer la situación del organismo y las intenciones del Ejecutivo.

“Venimos siguiendo instituciones que son fundamentales para la actividad industrial y productiva de la provincia, entre ellas el Fondo para la Transformación, porque es la única herramienta que tiene propiamente Mendoza”, señaló.

Gabriela Lizana El diptuado provincial, Gabriela Lizana.

La legisladora remarcó que el FTyC ha sido históricamente “el organismo en el cual se han apalancado productores e industriales”, incluyendo sectores como la vitivinicultura, y advirtió sobre señales de debilitamiento en su funcionamiento.

En ese sentido, sostuvo que “si no hubiera sido por la intervención del Fondo, no se podría haber levantado la cosecha”, al tiempo que alertó sobre la suspensión de líneas de crédito, especialmente las vinculadas a esta actividad.

Además, cuestionó la falta de definiciones oficiales claras y pidió que el tema sea tratado con rapidez en la Cámara de Diputados para acceder a información precisa sobre el futuro del organismo.