Comenzó el velatorio de Morena y Brenda, asesinadas junto a Lara Gutiérrez en Florencio Varela

Vecinos y familiares dan el último adiós a las víctimas, quienes habían sido vistas por última vez con vida en la estación de servicio YPF de La Tablada.

Brenda Del Castillo (24) y Morena Verri (20), las jóvenes asesinadas junto a Lara Gutiérrez en Florencio Varela.

El dolor se trasladó a La Matanza, donde este miércoles comenzó el velatorio de Brenda Del Castillo, de 20, y de Morena Verri, de 20, dos de las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela. Familiares, amigos y vecinos se acercaron para despedirlas en medio de una profunda conmoción.

Ambas habían sido vistas por última vez en la estación de servicio YPF de La Tablada, junto a la tercera víctima, Carolina Arzamendia, de 25 años. Desde entonces, nada se supo de ellas hasta que sus cuerpos fueron hallados días después, lo que desató un fuerte impacto en la comunidad.

Las familias de las víctimas permanecen acompañadas por allegados en este duro momento. El velatorio se desarrolla en un clima cargado de tristeza e indignación. La investigación continúa a cargo de la justicia bonaerense, que intenta esclarecer las circunstancias del crimen y determinar responsabilidades.