Juicio por "coimas en la Federal": piden 6 años de cárcel para el ex comisario Rossignoli

La Fiscalía Federal solicitó una pena de 6 años de prisión para el quien fuera jefe de la Policía Federal de Mendoza, el ex comisario Dino Enzo Rossignoli, quien es juzgado por que habría recibido coimas por parte de una organización -ya condenada- que se dedicaba a vender dólares de forma ilegal y que hizo una verdadera fortuna durante la época de la pandemia de Covid-19 .

El fiscal federal Federico Baquioni del Área de Transición de la Unidad Fiscal de Mendoza, también solicitó durante los alegatos celebrados hoy ante Tribunal Oral Federal N°1, integrado por los jueces María Paula Marisi, Alejandro Waldo Piña y Daniel Alberto Carelli que sean condenados la contadora María José Degregorio y Ezequiel Fernández , un empleado de las joyerías que se usaban como tapaderas y que habría participado del pago de coimas. Para la mujer, pena solicitada fue de 4 años y 6 meses de prisión; en tanto que para Fernández, 1 año de prisión en suspenso.

Rossignoli está acusado de dos delitos: cohecho y asociación ilícita . En cambio, la contadora está acusada de formar parte de la asociación ilícita y de lavado de activos : la investigación sostiene que la mujer habría colaborado en el armado de maniobras que se realizaron para darle apariencia de lícitos al dinero obtenido de forma ilegal.

Por último, Ezequiel Fernández , asistido por el abogado Cristian Puga está acusado de cohecho : concretamente, sería quien habría realizado un pago al comisario.

El mismo tribunal condenó a buena parte de organización delictiva, luego de que los defensores llegaron a un acuerdo con el fiscal Federico Baquioni, en juicios abreviados celebrados el 22 de abril pasado.

Los líderes recibieron las penas más altas: Nicolás Bazán y Renzo González, 6 años de cárcel y una multa de $106.930.900; Ernesto Bazán, 3 años en suspenso y una multa de $ 5.000.000.

En tanto que, para Félix Masera, Andrés Bauco, Juan Manuel Moral y Alejandro Moral, la pena fue de 3 años de cárcel en suspenso y multa de $5.000.000.

Para Marcelo Salcedo, Roberto Bustos Herrera y Ángel Fava, la pena fue de 3 años en suspenso.

Además, se estableció la cancelación de la personería jurídica de las sociedades por acciones simplificadas Vía Roma, Golden Coffee y Stefano Canella; y el decomiso de dinero secuestrado y de los automóviles de la familia Bazán (un BMW 3281, un Mercedes Benz A 250, un BMW 3401, un BMW 330 y una camioneta Mitsubishi L 200).

Según el fallo, los condenados vendían divisas de forma ilegal, exportaban e importaban dólares y oro a Chile de forma ilegal, y lavaron activos a través de la compra de muebles, autos de alta gama, dos lotes, Además explotaron comercialmente los bares La Rosa y Praga, produjo 15 eventos musicales, constituyendo cuatro sociedades anónimas. Toda esta actividad se llevó a cabo pagando coimas (cohecho).

“Cuevas”, dólares, joyerías y boliches

El caso se conoció en abril de 2023, cuando el fiscal Federal Fernando Alcaraz y juez federal Marcelo Garnica, titular del Juzgado Federal Nº3 de Mendoza, ordenaron el allanamiento de unas 20 “cuevas” y la detención los acusados.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, “entre 2020 y 2022, habría funcionado una asociación ilícita integrada por Nicolás Bazán, Renzo González, Ernesto Bazán, Dino Rossignoli, Andrés Bauco, Félix Masera, Juan Manuel Moral, Alejandro Agustín Moral, María José Degregorio (contadora), Marcelo Salcedo (ex policía), Ángel Fava (ex policía) y Roberto Bustos (ex militar), que tuvo por objeto la comisión de distintos delitos, principalmente operar en el mercado de cambio de divisas sin la correspondiente autorización del Banco Central de la República Argentina”.

La venta ilegal de dólares se realizó en locales donde supuestamente funcionaban joyerías a modo de pantalla para ocultar el ilícito. Cuatro joyerías llevaban el nombre de “Stefano Canella”, y estaban ubicadas en San Martín 1173 (interior de la Galería Tonsa), Catamarca 49, Las Heras 260 y Rivadavia 98; dos de nombre “Vía Roma”, estaban ubicadas en Espejo 95 y 9 de julio 1215; y “La Casa del Tesoro”, funcionaba calle San Juan 1163.

En relación a los delitos de cohechos activo y pasivo, los investigadores determinaron que “entre 2021 y 2022, Dino Enzo Rossignoli, en su calidad de Comisario Jefe de la División Unidad Operativa Federal Mendoza de la Policía Federal Argentina, habría recibido el pago de sobornos por parte de Nicolás Bazán, Ernesto Bazán, Andrés Bauco y Eduardo Ezequiel Fernández, en este último caso, por orden de Nicolás Bazán, “para dejar de hacer “algo” relativo a sus funciones: no actuar ante la comisión de un delito del que tenía conocimiento, con el objeto de brindar cobertura y protección a la asociación ilícita de la que formaría parte, permitiendo que esta llevara a cabo la actividad de cambio de ilegal de divisas, advirtiéndoles sobre la realización de allanamientos, inspecciones municipales u otro tipo de procedimientos a realizarse en la zona por la fuerza policial a su cargo".

Por otra parte, relacionado a las supuestas maniobras de lavado de activos, la imputación sostiene que Nicolás Bazán, Renzo González, Ernesto Bazán , Andrés Bauco, Félix Masera, María José Degregorio, Juan Manuel Moral y Alejandro Agustín Moral, pusieron en circulación en el mercado económico formal bienes provenientes de un ilícito penal, con la finalidad de darles a estos, una falsa apariencia de origen lícito, superando ampliamente estos actos, en su conjunto, la suma de $300.000 prevista por el art. 303 del Código Penal.

Durante la pandemia de Covid 19, los dos jefes incrementaron notablemente su patrimonio, adquiriendo vehículos y abrieron nuevos comercios bajo las engañosas fachadas, en la zona del microcentro.

Uno de estos comercios es un bar llamado “La rosa club”, ubicado en Catamarca 53 de Ciudad y dos locales bailables que servirían para el “blanqueo de divisas”, uno con el mismo nombre de bar, ubicado en Ruta 82, km 26 de Luján de Cuyo y otro conocido como “Praga”, en calle Godoy Cruz 318 de Ciudad.