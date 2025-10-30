Bomba en el juicio a Walter Bento: un imputado reconoció que pagó coimas y lo negaba por "temor" al exjuez

Un cimbronazo en el megajuicio contra Walter Bento ocurrió en la audiencia de este jueves en Tribunales Federales . El contrabandista Eugenio Nasi reconoció que pagó coimas a cambio de beneficios judiciales a la presunta banda que lideró el exmagistrado.

Eugenio Nasi fue detenido en el año 2018 por integrar la “banda del Chino Cheng” , que operaba contrabando de mercaderías desde Chile hacia Buenos Aires por un valor de hasta $3 millones de dólares. Se lo condenó a 5 años de prisión en el año 2022, pero antes surcó los vaivenes judiciales con Bento a la cabeza, por los que se los juzga ahora.

En el megajuicio está imputado por “cohecho activo agravado en calidad de coautor con relación a su propia intervención como sobornador". Durante todo el debate negó su culpabilidad, hasta que ahora en la etapa final, lo aceptó.

La Fiscalía a cargo del doctor Dante Vega lo acusa de haberle pagado cerca de 500 mil dólares a la presunta banda liderada por Bento, para lograr primero la libertad en septiembre de 2018 y luego, prisión domiciliaria en 2019, tras haber sido detenido de nuevo.

El caso de Nasi involucra a varios integrantes de la banda: el fallecido Diego Aliaga, sindicado como principal nexo de la banda, y los abogados Luciano Ortego y Javier Angeletti , acusados como organizador y miembro de la asociación ilícita investigada , respectivamente.

El giro sorpresivo en el juicio

En la audiencia de este jueves, el Tribunal Oral Federal Nº 2 que preside la jueza Gretel Diamante, dio paso a los alegatos del abogado Gabriel Alliana, defensor de Nasi, y sorprendió con su exposición que no duró más de 5 minutos.

“Por instrucciones del señor Eugenio Nasi, en esta etapa él desea reconocer los hechos por los que fuera acusado y aceptar la culpabilidad del mismo y los alcances de todo esto”, sostuvo.

Y agregó: “Reconoce los hechos que alegara el Ministerio Público Fiscal en sus alegatos, así como en la calificación legal de la misma. Él mismo, cuando sea su oportunidad de dar sus últimas palabras, ratificará esto”.

Alliana explicó que Nasi dio un giro de 180 grados por “temor” al exjuez Bento. “El `por qué` del momento en que reconoce estas circunstancias recién ahora, es atento a que desde que fuera imputado y se avocaran los hechos hasta comenzado el debate, él mismo ha tenido cierto temor, atento al poder y la potestad que tenía en ese momento el doctor Bento”.

“Cesada su magistratura es que toma esta decisión, porque se siente menos presionado. El fin es reconocer los hechos y la culpabilidad de los mismos”, completó el abogado.

El listado de delitos que le acusan a Walter Bento

La Fiscalía le solicitó al TOF Nº 2 en sus alegatos que declare la responsabilidad penal de Walter Bento por la comisión del delito de: