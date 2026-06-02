El Nobel de la Paz Pérez Esquivel inició un ayuno en Plaza de Mayo contra las políticas de Milei

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel comenzó este lunes una protesta en la Plaza de Mayo junto a integrantes de la Mesa Ecuménica por la Democracia, la Vida y el Bien Común . Se trata de una iniciativa que se extenderá hasta la próxima semana bajo la consigna “Ayuno y oración para despertar las conciencias” .

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La actividad se desarrolla frente a la Casa Rosada y reúne a organizaciones religiosas, sociales y de derechos humanos que buscan visibilizar distintas problemáticas vinculadas a la situación social del país.

Durante el acto de apertura, Pérez Esquivel sostuvo que la sociedad atraviesa una situación de vulnerabilidad . En ese marco, el escultor llamó a fortalecer la participación ciudadana para impulsar cambios a través de la organización colectiva.

Pérez Esquivel comenzó un ayuno en Plaza de Mayo contra la gestión de Javier Milei.

Pérez Esquivel comenzó un ayuno en Plaza de Mayo contra la gestión de Javier Milei

En su discurso, afirmó que la iniciativa busca promover una reflexión social más amplia y convocó a distintos sectores a sumarse a la propuesta para ampliar el alcance de la movilización. El referente de derechos humanos planteó además la necesidad de generar conciencia sobre diversos problemas que, según consideró, afectan a amplios sectores de la población.

La convocatoria no se limitó a la Plaza de Mayo. De acuerdo con los organizadores, la actividad también se replicó en distintas plazas y espacios públicos de varias provincias del país.

Según señalaron, participaron organizaciones ecuménicas, movimientos sociales y entidades vinculadas a los derechos humanos con el objetivo de promover instancias de diálogo y reflexión sobre temas como el hambre, la exclusión social, la violencia y las dificultades económicas.

Actividades previstas durante la semana

Los organizadores informaron que la protesta incluirá reuniones con distintos sectores de la sociedad, actividades culturales y espacios abiertos de participación comunitaria. La intención, explicaron, es generar ámbitos de intercambio orientados a debatir propuestas relacionadas con la justicia social, la convivencia democrática y cuestiones ambientales.

La convocatoria La convocatoria. gentileza

La jornada inaugural contó además con la participación del músico Peteco Carabajal, quien interpretó varias canciones ante los asistentes. Cabe mencionar también que no es la primera vez que Pérez Esquivel expresa críticas hacia la gestión del presidente Javier Milei.

Durante los últimos meses, el Nobel de la Paz realizó diversas declaraciones públicas en las que cuestionó decisiones del Gobierno nacional y manifestó su preocupación por el rumbo político y social del país. La nueva medida de protesta se enmarca en esa línea de posicionamientos y busca mantener abierto el debate sobre la situación económica y social de la Argentina.