Femicidio de Cecilia Strzyzowski: comienza hoy el juicio contra la familia Sena

Este martes comienza el juicio en Chaco por el femicidio de Cecilia Strzyzowski , la joven de 28 años que desapareció el 2 de junio de 2023. En los banquillos de los acusados estarán siete personas, entre ellos Emerenciano Sena, Marcela Acuña y César Sena , su expareja.

La fiscalía sostiene que el crimen estuvo planificado por la familia y tienen en su poder más de 400 pruebas . El cuerpo de la joven nunca fue encontrado.

El hijo del matrimonio Sena está imputado por el delito de homicidio triplemente agravado , mientras que sus padres, figuras políticas de la provincia, por coautores del delito . Los demás imputados son Fabiana González , Gustavo Obregón , Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso , quienes llegan al juicio acusados de encubrimiento agravado .

Cecilia Strzyzowski fue vista con vida por última vez ingresando a la casa de sus suegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Foto: Redes

El Poder Judicial de la provincia fijó el inicio del juicio para los días 28; 29 y 30 de octubre; 3; 4; 5; 10; 11; 12; 17; 18; 19 y 20 de noviembre del 2025 a las 7.00.

La primera audiencia se realizará en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia, en la que participarán 12 ciudadanos chaqueños elegidos al azar , quienes serán los encargados de escuchar las pruebas, analizar los testimonios y decidir el veredicto. El debate comenzará recién a fines de esta semana debido a que fiscales y defensores deben interrogar a los potenciales jurados populares para descartar a quienes tengan prejuicios sobre el caso o vínculos con los implicados.

Cecilia Strzyzowski y César Sena, detenido bajo sospecha de asesinarla. Foto: La Nación Cecilia Strzyzowski y César Sena, detenido bajo sospecha de asesinarla. Foto: La Nación

Durante las audiencias se presentarán peritajes, audios, mensajes y testimonios de más de 50 testigos.

Las partes que estarán en el juicio, de acuerdo al escrito, son Juan Martín Bogado, fiscal de la de Cámara Nº2; Nelia Yael Velázquez, fiscal de Investigación Penal Nº5; y Jorge Omar Cáceres Olivera, discal de Investigación Nº4.

Respecto a las partes querellantes, serán Sergio Gustavo Briend, en representación de la mamá de la víctima; Sonia Valenzuela con el patrocinio letrado de Juan Ignacio Diaz en representación de la Subsecretaría de Género y Diversidad.

Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski. Foto: Clarin Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski. Foto: Clarin

Mientras que los abogados particulares son Gabriela Judith Tomljenovic; Ricardo Ariel Osuna; Armando Nicolás Boniardi Cabra; Mónica Alejandra Sánchez; Sofía Elena Puente y la Defensora Oficial Nº12, María Celeste Ojeda.

Durante todo el desarrollo del juicio estará presente Gloria Romero, mamá de Cecilia, que desde su desaparición pide justicia por el crimen de su hija en manos del Clan Sena, la poderosa familia chaqueña relacionada políticamente con el exgobernador Jorge Capitanich.

Emerenciano Sena, el líder piquetero acusado de asesinar a Cecilia Strzyzowski, junto a Jorge Capitanich. Emerenciano Sena, el líder piquetero junto a Jorge Capitanich.

Cronología del caso Cecilia

Cecilia fue vista por última vez a las 9.16 del 2 de junio último, cuando una cámara de seguridad registró su ingreso, en compañía de su marido César Sena, a la casa de sus suegros Emerenciano Sena y Marcela Acuña, en la calle Santa María de Oro 1460, de Resistencia.

Según la resolución de los fiscales, la joven fue asesinada entre las 12.13 y las 13.01 en una de las habitaciones de la casa, aparentemente por estrangulamiento, en momentos en que se hallaba junto a César, Emerenciano y Acuña.

De acuerdo con la causa, su cuerpo habría sido trasladado por Obregón -colaborador de la familia Sena- y César Sena, envuelto en una frazada a bordo de una camioneta Toyota Hilux hasta la chanchería propiedad de los principales imputados, donde habría sido calcinada.

Emerenciano Sena, César Sena y Marcela Acuña, todos imputados por homicidio agravado en la causa de Cecilia Strzyzowski. Emerenciano Sena, César Sena y Marcela Acuña, todos imputados por homicidio agravado en la causa de Cecilia Strzyzowski.

Finalmente, sus restos habrían sido esparcidos en distintos sectores, entre ellos junto a una de las márgenes del Río Tragadero, que linda con la chanchería de los Sena.

Los fiscales imputaron con prisión preventiva a la familia Sena por el delito de “homicidio triplemente agravado por el vínculo, por femicidio y por el concurso premeditado de dos o más personas”, mientras que a Obregón, González, Gustavo Melgajero y Griselda Reinoso por el “encubrimiento agravado” del hecho.