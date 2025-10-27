Por qué sobreseyeron a Cristian Graf, el hombre acusado de encubrir el asesinato de Diego Fernández Lima

El juez Alejandro Litvack dictó el sobreseimiento de Cristian Graf , el vecino acusado de encubrimiento en la causa por el crimen de Diego Fernández Lima , el adolescente de 16 años desaparecido en 1984 y cuyos restos fueron hallados en mayo pasado en una vivienda de Coghlan .

Fuentes judiciales confirmaron a Noticias Argentinas que la decisión se tomó tras la indagatoria de Graf , en la cual el magistrado concluyó que no existían elementos que demostraran su participación en el ocultamiento o desvío de la investigación .

En la resolución, el juez Litvack argumentó que cuando Graf llegó a su domicilio, lindante a la obra , la investigación ya estaba en marcha y bajo custodia policial .

“La investigación ya estaba iniciada, se había realizado el correspondiente vallado y la evacuación del personal de la obra, e incluso intervenía la policía científica en la recopilación de los huesos”, señaló el juez.

Y añadió: “Por lo tanto, a esa altura, difícilmente podría desviar una investigación ya comenzada , ya que no tuvo ningún acto positivo para con las autoridades policiales ni judiciales que se encontraban allí.”

Litvack también remarcó que Graf “no mintió o confundió a quienes comenzaron con la investigación del hecho, dando pistas falsas para desviar la pesquisa, sino que fueron simplemente expresiones realizadas a otras personas”.

La defensa de Graf celebró el sobreseimiento

El abogado defensor Martín Díaz manifestó su satisfacción por el fallo: “Esta defensa trabajó muchísimo para lograr esta resolución, la cual esperábamos y recibimos con satisfacción.”

Días antes, Díaz ya había anticipado su confianza en el resultado al calificar de "imposible" que Graf haya encubierto el hecho y suprimido las evidencias: “Son dos delitos que él nunca pudo cometer”.

Caso Diego Fernández Lima: habló Cristian Graf y aseguró que no sabe "cómo llegó el cuerpo ahí" Cristian Graf fue sobreseído.

De acuerdo con fuentes del caso, la querella y el fiscal Martín López Perrando cuentan con tres días para apelar la resolución, aunque se estima que el fiscal no lo hará, ya que “no intervino ni volvió a aparecer en la causa”.

Desde la defensa adelantaron que solicitarán al juzgado una aclaración formal para restablecer el buen nombre y honor de Graf, tras haber sido señalado durante meses como sospechoso.

“Junto con la disposición vamos a solicitar que se haga la declaración, que este proceso no afectó ni al buen nombre ni al honor que gozaba el señor Graf”, indicó Díaz.

Diego Fernández Lima, de 16 años, desapareció en julio de 1984 tras salir de su casa rumbo al colegio. Durante décadas, su paradero fue un misterio.

En mayo de 2024, casi 40 años después, una excavación en el patio de una vivienda de Coghlan, propiedad de Cristian Graf, ex compañero de colegio del joven, permitió hallar restos óseos que resultaron ser del adolescente.