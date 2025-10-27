El esposo de María Marta García Belsunce demandará al Estado por haber estado 6 años preso por el crimen

A 23 años del crimen de María Marta García Belsunce , su viudo, Carlos Carrascosa , prepara el juicio contra el Estado argentino y la provincia de Buenos Aires en busca una reparación por los años de prisión que cumplió tras haber sido condenado erróneamente por el homicidio de su esposa, caso por el cual hoy Nicolás Pachelo cumple prisión perpetua .

El abogado de Carrascosa, Fernando Díaz Canto , confirmó la presentación en diálogo con la agencia Noticias Argentinas que ya hay una reclamo en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que “se los condene a reparar el daño que se le ha hecho con una condena errónea”.

Por su parte, el viudo detalló en diálogo con Infobae: "Ahora, estamos preparando el juicio contra la provincia de Buenos Aires. Un pequeño resarcimiento de todo lo que pasé. Que tuve que vender todas mis propiedades para ir pagando los abogados , todas las pericias del juicio . Son veintipico de años, es muy fuerte todo".

"Hay gente que me dice que con este juicio al Estado me estoy vengando. No, estoy, simplemente, haciendo lo correcto , que es rescatar lo que me sacaron. Ya me sacaron años de libertad, después me vaciaron económicamente . Por suerte, y esto es lo que más me interesa destacar el día de hoy, tengo amigos de calidad, no me puedo quejar", sumó.

Ocurrió en octubre de 2002 en el country El Carmel de Pilar, es considerado uno de los casos policiales más resonantes de la historia argentina.

Durante años, la investigación giró en torno a su esposo, quien fue acusado y condenado en 2009 a prisión perpetua por “homicidio agravado por el vínculo”. Carrascosa estuvo preso seis años en el penal de Campana y luego cumplió prisión domiciliaria con tobillera electrónica en un barrio privado de Escobar.

El misterioso crimen de la socióloga María Marta García Belsunce será el tema de una nueva docuserie que estrena Netflix en noviembre.

Sin embargo, en 2014, sus abogados lograron la revisión de la condena, y dos años después la Justicia anuló el fallo y lo absolvió definitivamente, al comprobar que no existían pruebas que lo vincularan al crimen.

Recién 22 años después del crimen, la Justicia condenó a Nicolás Pachelo, exvecino de la víctima, a prisión perpetua por los delitos de robo agravado por el uso de arma y homicidio criminis causa agravado por el uso de arma de fuego.

El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de San Isidro cerró una de las causas más mediáticas del país, que durante dos décadas atravesó múltiples giros, teorías y errores judiciales.

María Marta García Belsunce.

Según explicó su defensor, la demanda ante el Sistema Interamericano pretende una reparación moral y económica por el daño causado durante más de una década de persecución judicial.

“Carrascosa está muy bien, esperando que avance la demanda. Por el momento el monto de la reparación no está determinado”, detalló Díaz Canto.