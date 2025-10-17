La madre de Diego Fernández Lima habló por primera vez y apuntó contra Graf: "Mató a mi hijo"

A pocas horas de que Cristian Graf , el principal sospechoso, declare ante la Justicia, Irma Lima, madre de Diego Fernández Lima , desaparecido en 1984 , rompió el silencio y pidió justicia por el crimen de su hijo, en una conmovedora entrevista radial.

“Yo lo que le pido al juez es justicia, justicia que haya, por favor. Me mató a mi hijo . Tenía 16 años recién . Por favor, eso es lo que pido. Justicia”, expresó entre lágrimas la mujer de 87 años durante una entrevista en el programa Alguien tiene que decirlo, conducido por Eduardo Feinmann en Radio Mitre.

El caso, que conmocionó al barrio porteño de Coghlan hace más de cuatro décadas, volvió a estar en el centro de la atención tras avances recientes en la causa y la declaración de Graf, pactada para este viernes. Según confirmaron fuentes judiciales, su defensa solicitó formalmente la posibilidad de dar testimonio ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°56, a cargo del juez Alejandro Adrián Litvack, con el aval del fiscal Martín López Perrando.

Durante la entrevista, Lima relató por primera vez públicamente el calvario vivido desde la desaparición de su hijo el 26 de julio de 1984. Mantuvo su cuarto intacto durante todos estos años, con las distinciones académicas y deportivas que Diego había obtenido en su corta vida . “Era estudioso, deportista. Así estoy yo, con pena, llorando, recordando lo bueno que era”, expresó.

La madre también c uestionó la situación actual del acusado: “ No puede ser una persona que ya esté suelta, que no esté detenida. ¿Y nosotros qué somos? Nos matan los hijos, ¿nos tenemos que quedar como estamos?”, dijo con firmeza.

Respecto al posible móvil del crimen, reconoció que aún lo desconoce. “Sé que lo mató, nada más, no sé por qué lo mató, eso es lo que quiero saber, quiero justicia, yo quiero saber qué pasó”, afirmó.

Consultada por la hipótesis planteada por Graf, quien sostuvo ante la prensa que “le habían puesto el cuerpo de Diego en el jardín” y que no conocía a la víctima ni tuvo relación con el crimen, Lima fue contundente: “¿Y quién lo mató? Si él no lo mató, ¿quién lo mató? ¿Dónde está?”. E insistió: “Que lo agarren ya, ya pido, por favor, justicia”.

Irma también recordó con tristeza la angustia y el desgaste físico y emocional que vivieron junto a su esposo durante años de búsqueda. “Salía volando porque le decían: ‘Me parece, puede ser Diego’. Llegaba y no era, y volvía de vuelta; se iba en bicicleta. Yo acá mirando desde el balcón, la ventana de vidrio, que me parecía que volvía, que venía… y nunca más vino”, relató.

A 41 años del hecho, la madre del joven renovó su pedido de esclarecimiento: justicia para su hijo y el fin de una espera que se prolongó durante más de cuatro décadas.