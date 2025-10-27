27 de octubre de 2025 - 08:40

Se perdió en un cerro de Uspallata y lo encontraron de madrugada, sin linterna y desorientado

Un hombre de 47 años fue rescatado durante la madrugada de este lunes luego de haberse extraviado en el cerro El Burro, en la zona de Uspallata, Las Heras.

El operativo se inició cerca de la 1 de la madrugada, cuando el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) recibió un aviso sobre la desaparición de un excursionista en el sector.

Al llegar al lugar, el personal de la Comisaría 23ª entrevistó al compañero del hombre, quien relató que ambos habían comenzado el ascenso al cerro alrededor de las 11:30 del domingo y que, durante el recorrido, perdió contacto visual con él.

Con esa información, se organizó un operativo de búsqueda que incluyó rastrillajes por los senderos principales y zonas de difícil acceso del cerro. Finalmente, cerca de las 3:30, el hombre fue localizado desorientado y sin linterna, aunque sin lesiones visibles.

Tras ser asistido por los efectivos y constatar su buen estado de salud, fue acompañado hasta su vehículo junto a su compañero, retirándose ambos por sus propios medios.

La novedad fue comunicada al ayudante fiscal en turno, mientras que personal policial completó las actuaciones correspondientes.

