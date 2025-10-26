Ruta 7: un camión que transportaba ácido graso chocó de atrás a otro que llevaba carbón

El accidente ocurrió sobre la ruta a Chile, antes de llegar a Las Cuevas. Un camionero fue asistido en el lugar.

Un incidente vial se produjo este domingo a primera hora en la Ruta Nacional 7, en Uspallata, Las Heras, cuando dos camiones colisionaron antes de llegar a Las Cuevas. El siniestro dejó como saldo un conductor con lesiones leves, que fue asistido en el lugar sin necesidad de traslado.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, el incidente, que sucedió a las 6.22 antes de llegar a Las Cuevas -a la altura del kilómetro 1.230-, involucró a un camión Scania que transportaba ácido graso, que impactó de atrás a un camión Iveco que trasladaba carbón.

El conductor del Scania (Alexander P., 49 años) sufrió algunas lesiones y fue atendido por el personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), que le administró un calmante sin necesidad de derivarlo a un hospital.

Ambos conductores fueron sometidos a tests de alcoholemia por parte del personal de Tránsito Municipal de Las Heras, los cuales dieron resultados negativos. Tras el siniestro, la circulación en la Ruta 7 se normalizó rápidamente.