11 de abril de 2026 - 17:22

Un motociclista fue trasladado al Hospital Central tras impactar contra una camioneta en Alta Montaña

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 1094 de la ruta 7. La víctima fue trasladada de urgencia al nosocomio con lesiones de gravedad.

Un motociclista fue trasladado al Central tras un accidente en Alta Montaña.

Un motociclista fue trasladado al Central tras un accidente en Alta Montaña.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un grave siniestro vial se registró en las últimas horas sobre la ruta nacional 7, donde un motociclista impactó contra una camioneta y tuvo que ser trasladado al hospital Central.

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El hecho ocurrió alrededor de las 16 de este sábado en el kilómetro 1094 de dicha ruta, pasando el ingreso de la Villa Potrerillos. Allí una camioneta Jeep circulaba en sentido este-oeste y fue impactada por alcance en su parte trasera por una motocicleta Kawasaki Ninja 1000 conducida por un hombre de 63 años.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la moto presentó lesiones de gravedad en diversas partes del cuerpo.

En el lugar, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) brindó asistencia inmediata al motociclista, quien fue diagnosticado con un Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) grave. Ante la gravedad del cuadro, el personal de salud dispuesto en el lugar decidió su traslado inmediato al hospital Central.

Accidente moto en alta montaña

Por otro lado, el conductor del vehículo mayor, un hombre de 37 años, resultó ileso. Tras el choque, se le realizó un test de alcoholemia que arrojó un resultado de 0.0 gramos de alcohol en sangre.

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