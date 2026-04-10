Marcha atrás: permanecerá abierto el paso Cristo Redentor porque se "disipó" la inestabilidad

La coordinación del corredor internacional había dicho que esta tarde cerraba por un pronóstico de inestabilidad, pero corrigieron el anuncio.

Pese al inicial anuncio de inestabilidad y mal tiempo, las autoridades del paso Cristo Redentor dieron marcha atrás con la medida de cierre y, finalmente, el corredor que une con Chile estará abierto este viernes con normalidad.

"Se mantendrá habilitado en virtud de haberse disipado el frente de inestabilidad en la Alta Montaña, permitiendo las actuales condiciones una transitabilidad segura", informaron en un comunicado firmado por el coordinador Juan José Báscolo.

El inicial pronóstico había obligado a las autoridades a anunciar ayer un cierre del cruce fronterizo a partir de las 16 de este viernes, pero finalmente se podrá circular con normalidad.

El paso Cristo Redentor aún funciona las 24 horas. Recién desde junio cambiará a atención de invierno, con suspensión durante la madrugada. Lo que en Chile sí comenzó a regir el huso horario de invierno, por lo que hay que atrasar una hora los relojes al cruzar la Cordillera de los Andes.

En el sur provincial, el paso Pehuenche se encuentra habilitado de 8 a 19 (salida de Argentina) y de 8 a 20 (ingreso a Argentina).