13 de abril de 2026 - 09:03

Un vehículo remolcado se soltó de la grúa y dio varios tumbos en la Curva de Guido

El rodado se desprendió del sistema de remolque e impactó contra el asfalto en la Ruta 7. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos.

Curva de Guido, ruta nacional 7 (Street View)
Curva de Guido, ruta nacional 7 (Street View)

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un accidente vial poco habitual generó alarma este lunes por la mañana en la Ruta Nacional 7, en la famosa Curva de Guido, donde un vehículo se soltó de la grúa que lo auxiliaba y dio varios tumbos sobre la calzada.

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El episodio ocurrió cerca de las 8, a la altura del kilómetro 1.114 de la RN7, cuando el rodado se desprendió del sistema de remolque e impactó contra el asfalto, lo que derivó en varias vueltas sobre el asfalto.

A pesar de la violencia del hecho, no se registraron personas heridas.

En el lugar trabajó personal de Gendarmería Nacional junto con efectivos de la Policía de Mendoza, quienes implementaron un bypass para ordenar la circulación y evitar nuevos incidentes.

Las autoridades solicitaron extremar la precaución al transitar por ese sector de la ruta, debido a las maniobras operativas y la posible presencia de obstáculos en la calzada. Hay buen tiempo en la Alta Montaña.

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