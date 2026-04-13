13 de abril de 2026 - 09:40

Un policía que manejaba borracho protagonizó un fuerte choque en Godoy Cruz: una mujer herida

El hecho se registró alrededor de las 8.00 de ayer en la intersección de calles Paso de los Andes y Paraguay. El uniformado conducía un Fiat Siena.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un siniestro vial ocurrido en la mañana del domingo en Godoy Cruz dejó como saldo una mujer herida y un conductor, que es efectivo de la Policía de Mendoza, con alcoholemia positiva, confirmaron fuentes policiales.

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El hecho se registró alrededor de las 8.00 en la intersección de calles Paso de los Andes y Paraguay, donde chocaron un Renault Megane y un Fiat Siena, por causas que aún se investigan.

Según la información oficial, el Renault Megane circulaba por calle Paraguay hacia el oeste cuando fue impactado por el Fiat Siena, que lo hacía por Paso de los Andes en dirección norte. Este último era conducido por un hombre de 38 años, efectivo policial.

Como consecuencia del choque, la acompañante del Renault, una mujer de 37 años, resultó herida y debió ser asistida en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Posteriormente, fue trasladada al Hospital Lagomaggiore, donde le diagnosticaron fractura de húmero derecho. El conductor del mismo vehículo no sufrió lesiones.

En tanto, el dosaje de alcohol realizado al conductor del Fiat Siena arrojó resultado positivo de 1,43 gramos por litro de sangre, mientras que el conductor del Renault dio 0,00 g/l.

En el lugar trabajó personal de la Delegación Vial Gran Mendoza, que lleva adelante las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

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