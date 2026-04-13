Revelaron la autopsia de Ángel y confirmaron que hubo un golpe previo a su muerte: los aberrantes detalles

La autopsia de Ángel Nicolás López, el nene de cuatro años fallecido el 6 de abril en Comodoro Rivadavia, determinó que la causa de su fallecimiento fue una hipertensión endocraneana provocada por un edema cerebral difuso.

Revelaron la autopsia de Ángel y confirmaron que hubo un golpe previo a su muerte

La autopsia de Ángel Nicolás López, el nene de cuatro años fallecido el 6 de abril en Comodoro Rivadavia, determinó que la causa de su fallecimiento fue un a hipertensión endocraneana provocada por un edema cerebral difuso y generalizado, asociada a una herniación de las amígdalas cerebelosas vinculada a una hemorragia subaracnoidea. El informe forense también consignó que el menor había recibido un golpe previo.

De acuerdo con especialistas, el diagnóstico describe la secuencia fisiopatológica que derivó en el cese de las funciones vitales. El neurólogo Alejandro Andersson explicó que el cuadro pudo iniciarse con un sangrado en el espacio subaracnoideo, lo que generó un edema cerebral difuso. Este proceso incrementó la presión dentro del cráneo, una cavidad rígida, comprometiendo la circulación sanguínea cerebral y agravando el daño en los tejidos.

En la misma línea, el neurocirujano Leandro Carballo detalló que la inflamación puede evolucionar hasta provocar la herniación de las amígdalas cerebelosas. Esta situación comprime el tronco encefálico, encargado de funciones vitales como la respiración y el control cardiovascular, y puede desencadenar un paro respiratorio y cardíaco.

Los profesionales indicaron que se trata de una secuencia clínica frecuente en traumatismos graves: un golpe inicial, seguido de sangrado intracraneal, edema, aumento de la presión intracraneana y, finalmente, falla cardiorrespiratoria. Sin embargo, Andersson aclaró que la autopsia permite establecer cómo murió el niño, pero no determina por sí sola el origen del sangrado.

En ese sentido, las causas de una hemorragia subaracnoidea en un niño pueden ser diversas, desde malformaciones vasculares o trastornos de la coagulación hasta mecanismos traumáticos como golpes, caídas o incluso el denominado síndrome del niño sacudido, que puede generar lesiones internas sin signos externos evidentes.