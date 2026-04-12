Acusan de homicidio agravado a la madre y al padrastro de Ángel, el niño fallecido en Chubut

La causa por la muerte de Ángel Nicolás López , el niño de 4 años fallecido el 6 de abril en Comodoro Rivadavia , sumó un nuevo giro judicial con un pedido de detención inmediata contra su madre y su padrastro, acusados de homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte .

La madre de Ángel reveló una faceta desconocida del padre y aseguró: "Yo no lo maté, lo protegí"

Dolor y reclamos en la despedida de Ángel en Comodoro Rivadavia: su madre no asistió al entierro

La presentación fue realizada por el padre del menor, con el patrocinio del abogado Roberto Castillo , ante la fiscalía. Según la querella, el fallecimiento no fue un hecho accidental, sino el resultado de meses de maltrato físico y desamparo .

El informe preliminar de autopsia reveló lesiones traumáticas en la zona craneal , incompatibles con una muerte natural y consistentes con episodios de violencia de alta intensidad.

A esto se suman testimonios de vecinos que aseguraron haber escuchado gritos del niño y presenciado situaciones de conflicto en el hogar, donde incluso la madre habría increpado a su pareja por agresiones.

La denuncia también apunta contra funcionarios judiciales y de protección de derechos, al sostener que hubo una cadena de decisiones que dejó al niño en situación de vulnerabilidad .

Según la reconstrucción, el sistema ya había rechazado en reiteradas ocasiones la restitución del menor a su madre biológica por considerar que el entorno no era seguro. Sin embargo, no se habrían adoptado medidas efectivas de protección.

Además, se remarcó que semanas antes de su muerte, el niño quedó aislado de su entorno familiar alternativo, tras una restricción de contacto que lo dejó exclusivamente bajo el cuidado de quienes hoy están señalados como presuntos responsables.

La querella vinculó el caso con los estándares de la Ley Lucio (27.709), al considerar que se habrían incumplido obligaciones de detección temprana y prevención de situaciones de violencia infantil.

Ángel Comodoro Rivadavia Dolor y reclamos en la despedida de Ángel en Comodoro Rivadavia.

Riesgo de fuga y presunta destrucción de pruebas

El pedido de detención se fundamenta también en riesgos procesales. Según la denuncia, los acusados habrían quemado ropa del niño el día del hecho para eliminar posibles evidencias. Además, se advirtió sobre un presunto plan de fuga hacia Misiones, lo que refuerza el planteo de urgencia en la adopción de medidas judiciales.

Mientras la investigación avanza, la Justicia deberá resolver si hace lugar al pedido de detención en un caso que generó fuerte conmoción social y reavivó el debate sobre la protección de la infancia.