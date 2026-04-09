Dolor y reclamos en la despedida de Ángel en Comodoro Rivadavia: su madre no asistió al entierro

Ángel, el niño de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia , recibió este jueves el último adiós de familiares y amigos en el Cementerio Oeste de esa ciudad, mientras que su madre no asistió al entierro.

Video: Ángel suplicaba no volver con su madre biológica, quien lo cuidó antes de morir

Los restos del menor fueron velados esta mañana en el Servicio Solidario de Sepelios y luego los trasladaron al cementerio, donde allegados y seres queridos se despidieron con tristeza y mucho dolor.

Luis López, padre de Ángel, recriminó el accionar de la Justicia: “Yo les pedí a mi hijo en vida y me lo entregaron muerto”.

En este sentido, criticó que “nadie hizo nada” para evitar el trágico desenlace ocurrido en los últimos días, por lo que, según consideró, “me humillaron, me faltaron el respeto, hicieron abuso de poder y no me dieron bola”.

HABLÓ EL PADRE DE ÁNGEL: "A MI HIJO LO MATARON" Se investiga si el chico murió tras un paro cardiorrespiratorio, aunque las primeras pericias detectaron lesiones internas en la cabeza. https://t.co/5DFKYNyLxb pic.twitter.com/Nm9wvJYeBL

De acuerdo al testimonio de Luis, su hijo “no estaba enfermo”, ya que no presentaba problemas de corazón ni respiratorios, y se preguntó ante los medios presentes: “¿Me van a decir que fue muerte natural? No, lo mataron”.

Por su parte, Lorena, la madrastra del niño, exigió los arrestos inmediatos de la madre y su pareja, al señalar que “el nene salió muerto de la casa” porque “ella fue a la fiscalía y mi sobrino escuchó que dijo ‘qué pasa que no me dan el cuerpo, si no tiene golpes’”.

La progenitora decidió no concurrir al cortejo y un video que se viralizó en las redes sociales la muestra junto a su pareja saliendo de su vivienda por temor a represalias.

Ambos seguirían en Comodoro Rivadavia y se encuentran en calidad de sospechosos mientras avanza la investigación.

Resultados preliminares de la autopsia revelaron que Ángel sufrió lesiones internas en la cabeza. Pese a que fue derivado al hospital, los médicos constataron su deceso y desde ese momento comenzaron las dudas respecto a qué pasó dentro de la vivienda.