Muerte de Ángel: su madre biológica es sospechosa tras una cuestionada orden de revinculación

Ángel , un niño de tan solo 4 años , murió este domingo en Comodoro Rivadavia y la investigación reveló que en los estudios preliminares detectaron lesiones internas en la cabeza del menor. El hallazgo refuerza la hipótesis un presunto maltrato físico y no una muerte natural.

Un incendio consumió por completo una vivienda en Las Heras: un cortocircuito habría iniciado el fuego

Video: Ángel suplicaba no volver con su madre biológica, quien lo cuidó antes de morir

Según informó ADN Sur, el trágico desenlace ocurrió el domingo 5 de abril, en Pascua, cuando una ambulancia trasladó al pequeño desde su domicilio tras sufrir un paro cardiorrespiratorio . En el hospital, los médicos solo pudieron constatar su deceso.

La causa está marcada por una fuerte disputa familiar. Lorena Andrade , pareja del padre de Ángel y quien se define como su "madre de crianza", relató que el niño vivió con ellos desde el año y medio de vida tras ser supuestamente abandonado por su madre biológica.

Sin embargo, el pasado 4 de noviembre, la Justicia había ordenado la revinculación obligatoria del menor con su madre de nacimiento. "Fuimos rapidísimo al hospital y de ahí no nos movimos. Ella se fue y se quedó en su casa. Lo llevó muerto, lo dejó tirado como un perro y se fue a su casa ", dijo Andrade.

Además, reveló que en los últimos tres meses no pudieron ver al niño porque la madre biológica les puso una perimetral. En los próximos días había previsto una audiencia sobre el futuro de Ángel.

comodoro rivadavia ángel Ángel junto a su mamá de crianza.

En el marco de la investigación, la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda de la madre biológica, donde se incautaron teléfonos celulares y otros elementos.

Por estas horas, el hermetismo es total respecto al resultado final de la autopsia, documento que será determinante para establecer si hubo participación de terceros y dictar posibles órdenes de detención.

En medio del dolor y el reclamo de justicia, los restos de Ángel fueron velados este miércoles por la noche y trasladados hoy al Cementerio Oeste de Comodoro Rivadavia, donde familiares y vecinos le dieron el último adiós.