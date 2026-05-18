Los secretos de la selección de Futsal para no bajarse del primer lugar del podio en cuatro años

Le debíamos la nota de las campeonas argentinas de futsal , esperamos a que legaran todas, porque algunas se tomaron algunos días de descanso después de tamaña hazaña ocurrida en Comodoro Rivadavia.

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No todos los días se sale campeón argentino en alguna disciplina, estas chicas lo hicieron por quinta vez consecutiva.

Algo de historia. La selección femenina de Mendoza de Futsal se transformó en potencia a través de los años. Las Borravinos, que es como denominan también al equipo, por el color de la camiseta, logró diez campeonatos en su palmares, y cinco de ellos han sido en forma consecutiva.

La entrenadora actual del elenco se llama Erika Encinas que ha sido responsable de los últimos cuatro títulos y medallas doradas que se han colgado y conquistado en diferentes puntos del país las chicas del futsal de mendocino.

Para esta nota con nuestro medio dialogamos con Candela Giovarruscio una de las referentes máximas del equipo y con su DT la joven Erika Encinas .

gran abrazo

Es muy jovencita Erika Encinas. "Este es mi cuarto torneo ganado en forma consecutiva en selecciones a nivel nacional. Este equipo nunca se conforma siempre tiene 'hambre'. En él se combina mucho la experiencia y juventud. Todas sus integrantes tienen un compromiso admirable con el equipo. Saben que están en la mejor selección y por eso asumen todo como profesionales sin serlo".

Además Encinas destacó el trabajo del cuerpo técnico es importante y la conjunción entre las jugadoras y los profesores nos ha ayudado para conseguir estos logros. Es importante destacar las herramientas que nos entrega Fefusa que son piezas importantes para tener resultados fructíferos".

Encinas hizo hincapié en los dos partidos más complejos que tuvieron durante el torneo nacional. "los dos partidos mas duro que tuvimos fue el primero y el de la final. En el debut nos encontramos con un equipo aguerrido, que nos llevó a situaciones incomodas, No pudimos meter la pelota en los momentos que debimos. Y el último partido, por ser una final, jugar contra el local con todo un escenario adverso más un arbitraje desbalanciado, fue duro. Pero las chicas mostraron un carácter increíble en los momentos duros y así se pudo sacar el partido adelante".

Acerca de la previa del torneo, la entrenadora contó que: "se hizo una lista previa, e hicimos dos cortes en la lista, hasta que quedaron las 15 jugadoras que viajaron a Comodoro Rivadavia. Empezamos a entrenar casi dos meses y medio antes de la competencia. Fueron 25 prácticas previas antes del viaje".

La entrenadora destacó también el profesionalismo de los integrantes de su cuerpo técnico. "El trabajo fue impecable, que estuvieron a la altura de la cita deportiva".

Candela Giovarruscio es parte de la rica historia del Futsal de Mendoza. Es una referente importante en el seleccionado y estas fueron algunas de sus apresiaciones, para la nota final de las campeonas 2026. "Mantener un nivel tan alto durante tantos años no es casualidad, sino el resultado de un trabajo muy serio y constante. En la selección mendocina hay una base muy fuerte de disciplina, compromiso y respeto por el proceso. Cada entrenamiento se toma con la misma importancia, y eso hace que el equipo siga creciendo incluso después de haber logrado tantos campeonatos".

La referente agregó que: "Es clave la mentalidad del grupo. Sabemos que haber ganado antes no garantiza nada, entonces cada torneo lo encaramos como si fuera el primero. Siempre con hambre, con humildad y con muchas ganas de seguir aprendiendo".

Giovarruscio puntualizó: "Con respecto a la incorporación de jugadoras nuevas, es algo muy positivo. Se trabaja mucho en integrarlas, en transmitirles la idea de juego y los valores del equipo. Eso también nos obliga a todas a elevar nuestro nivel y a no relajarnos, porque la competencia interna es sana y hace crecer al grupo".

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Una historia épica de Mendoza

El campeonato Argentino se disputó en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Las chicas de Mendoza actuales campeonas conformaron la zona "A" donde se impusieron a Perito Moreno 13 a 2, derrotaron a Corrientes por 3 a 0; y en el arranque empataron con Pico Truncado 2 a 2, luego de ir en desventaja. En este lance marcaron Candela Giovarruscio y Catalina Vicario ..

En cuartos de final dieron cuenta de Esquel por 8 a 1 y En semifinales vencieron a Paraenense por 4 a 1

Todas las campeonas de Fefusa

El equipo está integrado por Verónica Cabrera, Candela Giovarruscio, Michelle Vargas, Romina García, Catalina Vicario, Luna Tucci, Julieta Tieppo, Cecilia Fúnes, Azul Lorenzo, Julieta Martínez, Ailén Gracía, Agustina Freixas, Aylén Araujo, Rocío Alderete y Agostina Morales. La DT es Erica Encinas.