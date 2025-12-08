Futsal: Andes Talleres es el campeón Anual 2025

Argentina goleó a Colombia y avanza a semifinales del Mundial de Futsal Femenino

El quinteto de Futsal masculino de Andes Talleres se consagró como el mejor equipo de la temporada tras ganar a Jockey, por penales 3 a 1. En tiempo regular terminaron igualados 2 a 2.

Con este nuevo halago el equipo Azulgrana bajó su estrella número 36 desde firmamento de los mejores en Futsal.

En los cuarenta minutos de juego. Nico Diaz y Gianluca Comandini, anotaron para el Burrero en el primer tiempo, y en el complemento, para el azulgrana convirtieron Román Zuñiga y Santiago Martínez.

No fue un buen primer tiempo, para el elenco local. Porque salió a presionar desde el primer instante el quinteto del barrio San Ignacio, si bien también los matadores tuvieron algunos chispazos en los minutos iniciales.

Eso sí, los cinco primeros minutos fueron intensos y de ida y vuelta. Muy bien ambos arqueros para conjurar el mal.

Trabajaron muy bien Rodríguez en Talleres y Comandini en Jockey. Los arqueros Montalto de Jockey, y García de Talleres muy seguros en el momento que fueron probados, por sus respectivos rivales

A los 6' del primer tiempo Nicolás Díaz para Jockey, quebró el cero a cero en el Salvador Bonanno.

Después, fue más Jockey que su rival de turno y estuvo cerca de anotar el segundo tanto. Pero el arquero tallarín estuvo seguro en todas las que tuvo que tapar.

Un poquito más allá del cuarto de hora de juego vino el segundo gol para Jockey: Ahumada aprovechó un error rival en el medio, y así habilitó a Gianluca Comandini y éste no erró y anotó.

Talleres lo revirtió en el complemento

Salió con todo el Azulgrana. Al despuntar los segundos 20 minutos, Román Zuñiga descontó para Andes Talleres, y todo quedó 2 a 1 a favor de Jockey Club

Más tarde, a los 6' Santiago Martínez con un puntazo, empató el partido: ¡Goool de Talleres! Todo cambió y el score se quedó fijo en un 2 a 2 y abrió el partido, para cualquiera de las dos formaciones.

Vinieron los suplementarios

Los cinco primeros minutos del alargue fueron bien jugados, pero fue un poquito más el matador, pero otra vez no pudo traducir en goles su superioridad el equipo de camiseta Azulgrana.

La segunda parte complementaria, no fue de lo mejor, Andes Talleres fue más incisivo, pero Jockey repelió muy bien cada estocada azulgrana. Muy importante fue Gonzalo Montalto cuidando el arco de Jockey.

Al final pareció que todos apostaban por los penales. Los jugadores se notaban muy cansados. Martín Cusa se retiró de la cancha faltando un minuto para terminar el alargue y se fue ovacionado ¿Habrá sido su último partido en primera?

¿Y los penales?

En penales fue más efectivo desde los seis pasos, el elenco de Andes Talleres que anotó a través de Román Zuñiga, Rodrigo Tejero, y Lucas Rodríguez, que cerró la tanda de penales.

Al final todos se tuvo que dirimir en la lotería de los penales y ahí fue más efectivo Andes Talleres que con goles de Roman Zuñiga, Rodrigo Tejero y Lucas Rodríguez venció a los Burreros, por 3 a 1. El solitario tanto para Jockey fue de Nicolás Díaz.