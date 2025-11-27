Futsal Femenino: la Selección Argentina goleó a Filipinas y se metió en cuartos de final en forma invicta

FUTSAL FEMENINO. La Selección Argentina, con presencia de las mendocinas Ontiveros y Torres, se impuso 5-1 a las anfitrionas en Manila.

La Selección Argentina femenina de futsal mantuvo este jueves su arrollador paso por el primer Mundial de la historia organizado por FIFA. Sumó su tercer triunfo en el grupo A con un contundente 5-1 contra las anfitrionas Filipinas y ahora espera para conocer su rival en los cuartos de final, que se disputarán el próximo lunes.

G6w63P0XkAAnGil FUTSAL FEMENINO: La Selección Argentina goleó a Filipinas por 5-0 y se metió en cuartos de final del Mundial 2025. Gentileza: FIFA Lo resolvió rápido la Albiceleste, que con goles de Lara Villalba, Mailén Romero y Luciana Natta se adelantó en los primeros cinco minutos de partido en el PhiSports Arena de la ciudad de Pasig, en la capital filipina.

Antes del final de la primera mitad se agregaron los tantos de Agostina Chiesa -la goleadora argentina de la primera fase- y la pivot Melina Quevedo, de penal.

El descuento de Filipinas en el complemento solo sirvió para consolar a la gran cantidad de fanáticos que llenó las tribunas, en el encuentro con más público desde que se inició la competencia.

G6w63NsXsAEY1UV Futsal Femenino: cuándo juega la Selección Argentina los cuartos de final del Mundial Argentina ya se había asegurado el primer puesto del grupo A, después de los triunfos contra Marruecos (6-0) y Polonia (3-2). Precisamente las africanas sorprendieron a las europeas al derrotarlas para quedarse con el segundo boleto a la siguiente instancia.