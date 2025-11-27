Futsal Femenino: la Selección Argentina goleó a Filipinas y se metió en cuartos de final en forma invicta

Antes del final de la primera mitad se agregaron los tantos de Agostina Chiesa -la goleadora argentina de la primera fase- y la pivot Melina Quevedo, de penal.
El descuento de Filipinas en el complemento solo sirvió para consolar a la gran cantidad de fanáticos que llenó las tribunas, en el encuentro con más público desde que se inició la competencia.
Futsal Femenino: cuándo juega la Selección Argentina los cuartos de final del Mundial
Argentina ya se había asegurado el primer puesto del grupo A, después de los triunfos contra Marruecos (6-0) y Polonia (3-2). Precisamente las africanas sorprendieron a las europeas al derrotarlas para quedarse con el segundo boleto a la siguiente instancia.
El equipo dirigido por Nicolás Noriega espera ahora para conocer a su rival, que saldrá del duelo que sostendrán este viernes Colombia y Tailandia. El encuentro de los cuartos de final está previsto para el próximo lunes a las 7:00 (hora argentina) con transmisión en vivo y en forma gratuita en la plataforma FIFA+.