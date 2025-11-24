Futsal Femenino: con presencia mendocina, Argentina logró otro triunfazo en el Mundial 2025

FUTSAL. La Selección Argentina venció 3 a 2 a Polonia en el partido clave del grupo A del certamen que se juega en Filipinas.

Argentina logró otro triunfazo en el Mundial femenino de futsal: clasificó a cuartos de final, pero expulsaron a su mejor jugadora.

Hay alegría en la Selección Argentina femenina de futsal, pero también un sentimiento contrariado. Es que este lunes logró un segundo triunfazo en el primer Mundial de la historia organizado por FIFA al imponerse por 3-2 contra Polonia, en los papeles el rival más complicado del grupo A, donde ya había debutado con victoria sobre Marruecos.

El análisis del triunfo de la Selección Argentina La Albiceleste tuvo un primer tiempo que rozó la perfección. Con un despliegue y concentración defensiva bárbara, el equipo dirigido por Nicolás Noriega aprovechó cada una de sus posibilidades para sacar una ventaja de tres goles gracias a las definiciones de Nava, Agostina Chiesa y Lucía Rossi, quien también falló un doble penal en el cierre.

image MUNDIAL DE FUTSAL FEMENINO. La Selección Argentina derrotó por 3-2 a Polonia. Gentileza. Pero en la última jugada de la primera mitad, Nava, que ya estaba amonestada, quedó trenzada con una rival y una de las árbitras le mostró la segunda amarilla, provocando su expulsión en el conjunto argentino, que lució una cinta negra en recuerdo de Omar Souto, el histórico empleado de AFA y gerente de Selecciones nacionales que murió el domingo.

Ahí llegó el primer descuento de Polonia, que había goleado 6-0 a Filipinas en el estreno (mismo resultado que Argentina frente a Marruecos), gracias a un bombazo de Agata Bala que se clavó en el ángulo de la arquera Trinidad D'Andrea, la gran figura que tuvo la Albiceleste en el encuentro en el PhiSports Arena.