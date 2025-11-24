24 de noviembre de 2025 - 22:43

Futsal Femenino: con presencia mendocina, Argentina logró otro triunfazo en el Mundial 2025

FUTSAL. La Selección Argentina venció 3 a 2 a Polonia en el partido clave del grupo A del certamen que se juega en Filipinas.

Argentina logró otro triunfazo en el Mundial femenino de futsal: clasificó a cuartos de final, pero expulsaron a su mejor jugadora. 

Así, quedó como el primer clasificado a los cuartos de final de Filipinas 2025. La mala fue la expulsión de Silvina Nava, la "10" y su jugadora más determinante, que sufrió una doble amarilla y se perderá el encuentro decisivo de la fase de grupos, el próximo jueves contra las anfitrionas. Defendieron la camiseta de la Selección Argentina, las mendocinas Anita Ontiveros y Mailen Torres.

El análisis del triunfo de la Selección Argentina

La Albiceleste tuvo un primer tiempo que rozó la perfección. Con un despliegue y concentración defensiva bárbara, el equipo dirigido por Nicolás Noriega aprovechó cada una de sus posibilidades para sacar una ventaja de tres goles gracias a las definiciones de Nava, Agostina Chiesa y Lucía Rossi, quien también falló un doble penal en el cierre.

MUNDIAL DE FUTSAL FEMENINO. La Selección Argentina derrotó por 3-2 a Polonia.

Pero en la última jugada de la primera mitad, Nava, que ya estaba amonestada, quedó trenzada con una rival y una de las árbitras le mostró la segunda amarilla, provocando su expulsión en el conjunto argentino, que lució una cinta negra en recuerdo de Omar Souto, el histórico empleado de AFA y gerente de Selecciones nacionales que murió el domingo.

Ahí llegó el primer descuento de Polonia, que había goleado 6-0 a Filipinas en el estreno (mismo resultado que Argentina frente a Marruecos), gracias a un bombazo de Agata Bala que se clavó en el ángulo de la arquera Trinidad D'Andrea, la gran figura que tuvo la Albiceleste en el encuentro en el PhiSports Arena.

Sobre el cierre, con arquera jugadora, las europeas se pusieron a tiro del empate y hubo momentos de tensión y nerviosismo, antes del festejo final por el triunfo por 3 a 2.

