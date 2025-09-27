FUTSAL: El capitán histórico del Jockey, Martín Cusa, sinónimo de constancia, pasión y medalla de oro

Futsal: Andes Talleres y Jockey club buscan su pasaje a la gran final en la División de Honor de clubes

Hace exactamente ocho días, el Burrero sumó su cuarta medalla de oro a nivel Nacional: campeón Liga de Honor 2025 en Esquel tras realizar una campaña formidable, disputando 7 partidos, ganando 6 y perdiendo sólo 1. Con esta medalla, Martín Cusa, ganó su título número 20 con Jockey Club, sumado a los 6 que conquistó con la Selección Mendocina, lo convirtieron en el jugador más ganador de la historia. Impresionante. Y con un sentido de pertenencia único: la camiseta de su Jockey Club y la Selección de Mendoza.

Un líder por naturaleza. Una impronta innata. Un verdadero campeón. Cusa, cómo a él se identifica, habló con Los Andes, repasó su trayectoria, analizó el presente de su club y anunció su retiro. Una carrera deportiva admirable. Digno de imitar.

-Llegó el título número 20 con la camiseta del Jockey y el número 25 en tu carrera. Explicame el fenómeno Martín Cusa.

- Estoy muy feliz. Es el premio a un esfuerzo tremendo por parte del club, el cuerpo técnico y el plantel en general. Uno aporta su experiencia, su pasión y compromiso. Fue mi última Liga de Honor. Y pude gritar campeón. Llegó el momento de dar un paso al costado. El día a día cuesta mucho. Tengo sensaciones encontradas. Pero, tomé la decisión: a fin de año me retiro.

-¿Qué significado tiene futsal en tu vida?

-Es mi vida entera sinceramente. Empecé a jugar hace 20 años. Tenía 19. Mi caso es curioso porque no hice inferiores. Pero, me enamoré y me entregué por completo tanto en los entrenamientos como en los partidos. Y siempre respetando mi lugar: cuando me tocó jugar o alentar desde afuera. Siempre positivo. Ahí está la clave. Empujando, colaborando, alentando. Los objetivos se cumplen. Si hay convicción se logran muchas cosas.

-¿Cómo definirías a Martín Cusa como jugador?

-Apasionado. Normal. Entrega y corazón. Y con goles importantes (risas) como la Copa del Mundo. Un voluntarioso, esa sería la definición exacta.

-¿Tu primer título con el Jockey Club?

-En el ascenso en el 2006. Tenía 19 años. Era categoría intermedia.Y a partir de ese momento, construimos un Jockey con otra mentalidad. Arrasador. Y la clave estuvo en que nos mantuvimos arriba. Siempre peleando.

- Tu equipo rival...

-Sin dudas, que el Club Mendoza de Regatas. Jugamos 10 finales seguidas, ganamos ocho, perdimos dos. Pero, esos duelos eran hermosos. Otro rival: Andes Talleres. Ambas instituciones son gigantes. Los tres equipos más ganadores de la provincia. También se suma Don Orione y Cementista.

- El jugador rival que te gustaba enfrentar…

-Muchos. Mendoza tiene grandes jugadores. Pero, los que me gustaban enfrentar: Chelo Mescolatti, Moto Giordanino, el Gordo Páez o Pepe Parada. Fenómenos todos. Contra el "Moto" que siempre se sacaba, le pedía los árbitros que no lo rajaran, que lo dejaran en la cancha un ratito más.

- Qué compañero tuyo era una debilidad para vos. Por ejemplo, el que metía un firulete de más y perdía un gol. ¿A quién no le levantabas la voz?

- Nico Paez. Un crack. Le perdoné varias. Lo tenía que mimar. Diego Koltes era de otra galaxia. Después apareció Gonzalo Pires. Otro fenómeno: Juan De Lucía, una muralla.

WhatsApp Image 2025-09-25 at 23.40.19 FUTSAL. Festeje capitán. Martín Cusa, tras el gol de la victoria ante Andes Talleres en semifinales. Jugadorazo. Gentileza: Futsal de Primera.

-Cuál fue la clave de este Jockey Club campeón Liga de Honor 2025.

- Llegamos a Esquel con un perfil muy bajo. Un equipo con un recambio absoluto. El único jugador de la vieja camada era yo. El grupo se tuvo que afianzar. Somos un equipo muy unido, fuerte. Con el correr de los partidos y tras la derrota en la última fecha de la fase clasificatoria, el equipo se dio cuenta que estaba para grandes cosas. Es más, nos tocó la llave más complicada. Octavos de final contra Magu Futsal, luego Cementista, la semifinal con Andes Talleres y la final con el dueño de casa. Fuimos de menor a mayor y logramos el objetivo merecidamente.

- Una deuda pendiente en el futsal.

- Haber jugado un mundial con la Selección Argentina. Estuve en dos procesos con Ariel Avveduto y Armando Corvalán. Sin embargo, no fui seleccionado. Estuve cerca. Fue un proceso de aprendizaje en el cual saqué lo máximo en todo sentido.

- La Selección Mendocina, tu otra camiseta.

- Tuve el privilegio de ganar 6 títulos argentinos con la camiseta de la Selección de Mendoza. Y podrían haber sido varios más. Siempre me preparé para estar en el plantel. Y cuando lo hice dejé todo, al máximo. Ese es mi estilo de juego. Nunca lo negocié.

- Un sueño por cumplir en el futsal…

- Dejar una huella en cada uno de mis compañeros. O en mi etapa como entrenador, en mis jugadores. Muchos de los chicos que juegan conmigo, fueron mis ugadores en categorías formativas. Siempre priorizar lo grupal a lo individual. El grupo, ante todo. Así se logran grandes objetivos.

FINAL16 FUTSAL. Martín Cusa, líder absoluto de Jockey Club multicampeón de Mendoza. Enorme. Gentileza: Futsal de Primera.

FUTSAL: los 26 títulos de Martín Cusa

Jockey Club

2006: Ascenso

2009 Apertura

2011 Clausura

2012 Clausura

2013 Apertura

2014 Apertura

2015 Clausura

2016 Apertura -Clausura

2017 Apertura

2018 Apertura-Clausura

2021 Apertura

2024 Apertura

Copa Mendoza: 2011 y 2016-2017

División de Honor: 2023 y 2025

Mundial de Clubes: 2023

Selección Mendoza: 2008, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

Martín Cusa, capitán de Jockey a horas de jugar la semifinal de la División de Honor FUTSAL. Martín Cusa, capitán de Jockey, siempre priorizando el grupo. El equipo. Líder.

FUTSAL: cortitas del líder burrero, Martín Cusa

EL GOL MUNDIALISTA MÁS IMPORTANTE PARA MENDOZA. En 2023, Jockey Club gritó campeón del Mundial de Clubes. Martín Cusa, marcó un gol agónico para el triunfo por 3-2 ante Seleno de Brasil.

JUGADOR RÉCORD. Martín Cusa, capitán histórico del Jockey Club, disputó hasta el momento, 17 Liga de Honor en forma consecutiva. Logró dar la vuelta olímpica en el 2023 en Mendoza y 2025 en Esquel. Impresionante.

UN REFERENTE DE LA BORRAVINO. Con la camiseta de la Selección de Mendoza, logró seis títulos en total. El primero fue en el 2008 y luego fue pentacapeón: 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Ejemplo absoluto.

GI4WEN3EMRRWGYRSMIZTQNTCMY FUTSAL. Gastón Fernández; Matías Scafetti, Martín Cusa y Gonzalo Pires, parte de la generación dorada del futsal de Mendoza. Enormes.

FUTSAL: la voz de los especialistas, amigos y compañeros

Amadeo Inzirillo (Director de Suela Caramelo): "El capitán más influyente de Mendoza. Más allá de lo innegable desde lo deportivo, lo más fuerte del Martín es su capacidad única de liderazgo. Un fuera de serie y un ganador nato. Imbatible".

Christian Sosa (Director de Futsal de Primera): "Sinceramente, un fenómeno en todo sentido. Un verdadero batallador. A lo largo de su carrera, siempre apareció en los momentos más díficiles. Un capitán con todas las letras".

Darío Brusadín (exárbitro y Director de Futsal con Nivel): "Martín Cusa es un líder positivo y ganador al mil por mil con un sentido de pertenencia único, tanto con la camiseta del Jockey como de la Selección Argentiina. Líder por naturaleza".

Diego Koltes (Exjugador del Jockey y Selección Argentina): "Es la persona más leal que conozco. Es digno. Va de frente. Es un tipo honorable. Es un orgullo compartir tanto tiempo con él. Es un amigo. Un hermano. Siempre le estaré agradecido por su entrega".

Facundo Fornies (Jugador de UNCuyo, refuerzo de Jockey): "El Martín es líder, un líder total. Es el alma del Jockey Club. Un optimista en todo momento. Gracias a su ejemplo, el Jockey se convirtió en un club ganador. Arrasador. Un verdadero campeón".