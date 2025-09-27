Carlos Quintana sufrió una grave lesión en la victoria de Rosario Central

El defensor debió ser retirado en camilla tras un duro choque en el inicio del partido frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata. El club confirmó que sufrió una luxofractura y será operado.

El defensor rosarino sufrió una grave lesión apenas comenzado el duelo entre Rosario y Gimnasia. Quintana, un referente en el conjunto Canalla. Di María le dedicó el triunfo.

La victoria de Rosario Central sobre Gimnasia y Esgrima La Plata por la décima fecha del Torneo Clausura quedó marcada por una noticia preocupante, Carlos Quintana. El defensor es uno de los referentes del equipo, sufrió una grave lesión en el tobillo izquierdo y estará fuera de las canchas por tiempo indefinido.

El incidente ocurrió a los siete minutos del primer tiempo, cuando el zaguero central de 37 años saltó a disputar una pelota en el mediocampo y, tras un choque involuntario con Mateo Seoane, cayó con todo el peso de su cuerpo sobre su pierna izquierda. La caída fue aparatosa y rápidamente encendió las alarmas tanto en el cuerpo técnico como en sus compañeros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1972067232403575211?t=bYqjozflZQ4ZY65N1rCLSA&s=08&partner=&hide_thread=false #AHORA - Rosario Central anunció que Carlos Quintana sufrió vs. Gimnasia en La Plata una luxofractura cerrada de tobillo izquierdo. pic.twitter.com/KtsxjyC1Ln — SportsCenter (@SC_ESPN) September 27, 2025 El futbolista fue retirado en camilla con signos de fuerte dolor y trasladado de inmediato al Instituto Médico de La Plata. Más tarde, Rosario Central emitió un parte médico en el que confirmó que Quintana sufrió una luxofractura cerrada de tobillo izquierdo, una lesión que requiere intervención quirúrgica.

"El jugador regresará junto al plantel con inmovilización en el tobillo y se le realizarán nuevos estudios en Rosario para programar su cirugía", informó el club a través de sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1971994908077498721?t=xp7ESl7TQ3e03IKMW_RUCQ&s=08&partner=&hide_thread=false Carlos Quintana tuvo que salir reemplazado tras un duro choque con Seoane



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/uJ7nvoi43V — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 27, 2025 La baja de Quintana representa un nuevo desafío para Ariel Holan, quien ya había perdido al joven defensor Juan Giménez por una lesión ligamentaria que lo marginará hasta mediados de 2026. Paradójicamente, fue el propio Quintana quien había acompañado al juvenil tras su lesión en agosto, protagonizando un gesto de contención que se viralizó entre los hinchas.