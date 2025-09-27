Carlos Quintana sufrió una grave lesión en la victoria de Rosario Central

La victoria de Rosario Central sobre Gimnasia y Esgrima La Plata por la décima fecha del Torneo Clausura quedó marcada por una noticia preocupante, Carlos Quintana. El defensor es uno de los referentes del equipo, sufrió una grave lesión en el tobillo izquierdo y estará fuera de las canchas por tiempo indefinido.
El incidente ocurrió a los siete minutos del primer tiempo, cuando el zaguero central de 37 años saltó a disputar una pelota en el mediocampo y, tras un choque involuntario con Mateo Seoane, cayó con todo el peso de su cuerpo sobre su pierna izquierda. La caída fue aparatosa y rápidamente encendió las alarmas tanto en el cuerpo técnico como en sus compañeros.
El futbolista fue retirado en camilla con signos de fuerte dolor y trasladado de inmediato al Instituto Médico de La Plata. Más tarde, Rosario Central emitió un parte médico en el que confirmó que Quintana sufrió una luxofractura cerrada de tobillo izquierdo, una lesión que requiere intervención quirúrgica.
"El jugador regresará junto al plantel con inmovilización en el tobillo y se le realizarán nuevos estudios en Rosario para programar su cirugía", informó el club a través de sus redes sociales.
La baja de Quintana representa un nuevo desafío para Ariel Holan, quien ya había perdido al joven defensor Juan Giménez por una lesión ligamentaria que lo marginará hasta mediados de 2026. Paradójicamente, fue el propio Quintana quien había acompañado al juvenil tras su lesión en agosto, protagonizando un gesto de contención que se viralizó entre los hinchas.
A pesar del golpe anímico por la lesión, Central logró imponer condiciones en el campo de juego. Alejo Véliz abrió el marcador a los dos minutos del primer tiempo y, ya en la segunda mitad, Enzo Giménez y Ángel Di María ampliaron la diferencia para sellar un contundente 3 a 0 en el Bosque.
El defensor de Rosario Central, Carlos Quintana.
El propio Di María se refirió a lo ocurrido al finalizar el encuentro: “Carlos es un guerrero. Esta victoria es también para él. Ojalá se recupere lo antes posible. Nosotros vamos encontrándonos cada vez mejor y sabemos que estos momentos difíciles nos hacen más fuertes como grupo", dijo Fideo.
Rosario Central le ganó a Gimnasia 3 a 0, partido en el que Fideo Di María convirtió un gol en el Bosque y pidió disculpas.
Con esta victoria, el Canalla suma 15 puntos en el torneo y se mantiene a tiro de los líderes del Grupo B, aunque su principal objetivo sigue siendo la Tabla Anual, donde es puntero con 50 unidades, escoltado por River (49), Boca y Argentinos.
La lesión de Quintana deja un vacío en la zaga central que el cuerpo técnico deberá resolver en las próximas fechas. Pero más allá del fútbol, el mensaje del plantel fue claro: la prioridad ahora es apoyar a uno de sus pilares en este difícil momento.