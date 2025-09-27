27 de septiembre de 2025 - 22:53

TC2000: Bernardo Llaver continúa firme en la pelea por el campeonato

El piloto de San Martín finalizó en el cuarto lugar en la final del sábado, donde se impuso el entrerriano Franco Riva. El mendocino continúa segundo en el campeonato. El domingo se disputará la final.

Berni llegará a Paraná con un solo objetivo, sumar puntos y achicar diferencias con el líder Canapino.

El mendocino Bernardo Llaver volvió a demostrar por qué es uno de los grandes protagonistas del Campeonato de TC2000 al finalizar cuarto en la primera carrera de la novena fecha, disputada este sábado en el Autódromo Ciudad de Paraná, Entre Ríos. Con una actuación consistente, Llaver no solo se mantuvo entre los primeros puestos durante toda la competencia, sino que además se mantiene en el segundo lugar en el campeonato, consolidándose como el principal perseguidor de Agustín Canapino.

A bordo de su Honda, el piloto mendocino largó desde la tercera fila, compartiendo línea con Trappa. Ya en la segunda vuelta, Berni Llaver superó con autoridad a su compañero de fila y se ubicó en la cuarta posición, que mantuvo hasta la bandera a cuadros. Aunque no pudo alcanzar el podio, su ritmo fue parejo y le permitió cerrar la carrera dentro del grupo de los mejores cuatro.

El mendocino Bernardo Llaver terminó en el cuarto puesta en Entre Ríos.

En la punta, Franco Riva, con el Chevrolet Cruze del CMG Racing, se llevó su primera victoria en la categoría, corriendo en su tierra, Entre Ríos. Lo escoltaron Braian Quevedo con el Honda del Coiro Dole Racing y Facundo Ardusso (Honda - RV Racing).

Franco Riva (Chevrolet) logró su primer triunfo en la categoría y en su provincia natal, Entre Ríos. Lo escoltaron Braian Quevedo y el Flaco Facundo Ardusso.

El campeonato, que sigue liderado por Canapino con 527 puntos, ahora tiene a Llaver como escolta con 475 unidades, apenas por delante de Ardusso (460). De esta manera, el mendocino se perfila como uno de los candidatos al título cuando restan pocas fechas para el cierre del certamen.

La actividad continuará este domingo con la carrera 2, que se pondrá en marcha a las 11.30, con transmisión de la TV Pública, DeporTV y MotorPlay desde las 10 hs.

El esteño, Berni Llaver partirá desde la segunda fila, al lado de Ardusso, en una grilla que encabezan Riva y Quevedo. Una nueva oportunidad para que el piloto mendocino busque un podio y acorte distancias con el líder del certamen.

