Rugby Championship: Los Pumas perdieron frente a Sudáfrica en Durlan y quedaron sin chances

El equipo dirigido por Felipe Contepomi cayó frente a los Springboks, por 67 a 30 en un duelo durísimo y quedó fuera de la lucha por la corona cuando solo falta una fecha para que concluya el torneo.

El equipo argentino sufrió una dura derrota frente al conjunto sudafricano, donde no logró sostener el ritmo, principalmente en el segundo tiempo, en el que los locales fueron arrolladores.

En una jornada marcada por el ritmo demoledor y la intensidad física, Los Pumas sufrieron una dura derrota por 67-30 frente a los Springboks en el Kings Park Stadium de Durban. El seleccionado argentino batalló durante gran parte del encuentro, pero no pudo sostener el ritmo en el segundo tiempo y quedó fuera de la lucha por el título a falta de una fecha para el cierre del Rugby Championship.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi mostró temple en el arranque y llegó a liderar el marcador en varios pasajes de la primera mitad. Sin embargo, el gran protagonista de la tarde fue Sacha Feinberg-Mngomezulu, quien firmó una actuación descomunal, desequilibrando con su pegada, visión de juego y potencia ofensiva. El apertura sudafricano fue la figura indiscutida y resultó clave para quebrar la resistencia argentina.

image Los Pumas vs Los Springboks @lospumas El primer tiempo se jugó con dientes apretados. Ambos equipos propusieron un juego físico y trabado en la mitad de cancha, con defensas sólidas y pocas situaciones claras. Argentina respondió con eficacia a los embates iniciales y logró tomar ventaja con tres penales de Santiago Carreras, pero los locales respondieron con la misma moneda: Feinberg-Mngomezulu empató con un penal y luego participó activamente en la construcción del primer try sudafricano, convertido por Malcolm Marx.

El elenco albiceleste recuperó la ventaja con un try de Santiago Chocobares, tras un grosero error de Cheslin Kolbe, y se puso 16-11. Pero el envión duró poco. Feinberg-Mngomezulu apareció otra vez, esta vez con una jugada individual brillante, para apoyar en el in-goal y luego sumar otro penal. Sobre el cierre del primer tiempo, Los Pumas aprovecharon un penal try tras una infracción de Marx, pero Sudáfrica respondió de inmediato con otro try del imparable número 10. Así, se fueron al descanso 25-23 a favor de los locales.

image Los Pumas vs Los Springboks @lospumas La segunda parte fue un monólogo de los Springboks. Kolbe se redimió con un try apenas comenzado el complemento, y desde entonces el dominio sudafricano fue abrumador. Con una defensa argentina cada vez más desorganizada y errores en el tackle, los locales ampliaron diferencias a través de Morne van den Berg, Pieter-Steph du Toit (en dos oportunidades) y Manie Libbok, mientras que Feinberg-Mngomezulu siguió haciendo estragos.