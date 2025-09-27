Liga Profesional: Godoy Cruz no levanta cabeza y cayó frente a San Lorenzo

Godoy Cruz perdió 2 a 0 frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. En un partido clave para sus aspiraciones, el equipo mendocino volvió a mostrar debilidades en su juego y no logró levantar cabeza, luego del empate en el renovado estadio Feliciano Gambarte, donde todavía no ha podido ganar ante su gente.

Los goles para el Ciclón los convirtieron Gaston Hernández y Alexis Cuelo, de penal.

El "Tomba" dominó gran parte del primer tiempo y generó un par de situaciones claras, pero sobre el final de esa etapa, Gastón Hernández apareció para poner en ventaja al conjunto local y marcar el 1 a 0 parcial.

El equipo dirigido por Tino Ribonetto mostró una buena propuesta con Yáñez, Montoya y el "Indio" Fernández, manejando el medio campo con cierto orden y solidez, pero careció de profundidad en los últimos metros. Aunque San Lorenzo no había hecho demasiado, generó la jugada más clara del primer tiempo con un remate de Gulli que pegó en el poste izquierdo del arco defendido por Petroli.

Godoy Cruz tuvo algunos avances por las bandas, especialmente con Luca Arce, cuyos centros no pudieron ser bien conectados por Fernández, que fue anticipado por la defensa local. Sobre los 40 minutos, una contra de Montoya no pudo ser finalizada por Martínez Dupuy, luego de un cierre justo de Hernández.

ARRIBA EL CICLÓN: Romaña cabeceó y el Tonga Hernández desvió para el 1-0 de San Lorenzo ante Godoy Cruz en el #TorneoClausura . ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/6SQeFwanP8

Con Poggi el "Tomba" intentó reordenarse y salir con más claridad desde el fondo, buscando un juego más dinámico. Sin embargo, volvió a carecer de peso ofensivo.

image

El local aprovechó su momento

Ya en el complemento, San Lorenzo amplió la ventaja rápidamente: tras una contra bien ejecutada, Cuello fue derribado en el área y él mismo transformó el penal en el 2 a 0 definitivo.

Pese a las modificaciones y los intentos de Ribonetto por cambiar el rumbo, el equipo mendocino nunca logró hacer pie ni mostrar un juego sólido ante el “Ciclón”. Deberá replantearse varios aspectos si quiere recuperar protagonismo en el torneo.

image San Lorenzo vs Godoy Cruz Gentileza.

Las Formaciones

San Lorenzo: Orlando Gilli; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli; Matías Reali, Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Juan Escobar, Federico Rasmussen, Juan Meli; Vicente Poggi, Guillermo Fernández, Nicolás Fernández, Walter Montoya, Bastián Yañez; Luca Martínez Dupuy. DT: Walter RibonettoTorneo.

Goles: PT: 44' Hernández (SL). ST: 7' Cuello (SL), de penal.

Cambios: ST: 11' Agustín Auzmendi por Martinez Dupuy (GC), Misael Sosa por Yáñez (GC); 20' Facundo Altamira por Montoya (GC), Daniel Barrea por Poggi (GC),

Estadio: Pedro Bidegain

Árbitro: Nicolás Lamolina