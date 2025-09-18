Futsal: Andes Talleres, Cementista, Godoy Cruz y Jockey están en cuartos de final

Rugby: Marista va por su pasaje a la gran final del torneo del Interior "A"

En la ciudades de Esquel y Trevelin, en la Provincia de Chubut, se disputa la División de Honor de Futsal en primera caballeros.

En esta edición han competido, por Mendoza seis equipos que tuvieron diferente fortuna. Los representantes vernáculos son: Mendoza de Regatas, Club Alemán, Andes Talleres, Jockey club y Cementista que tratarán de retener para Fefusa, los campeonatos obtenidos el 2023 y 2024.

Jockey Club quedó emparejado en la zona "A", Cementista fue a dar al grupo D, Andes Talleres quedó emparejado en el grupo E. Mendoza de Regatas quedó en la zona F; el Club Alemán en la zona G y Godoy Cruz en la zona H.

Recordemos que el actual campeón de este certamen es Mendoza de Regatas y el subcampeón es el Club Alemán de Dorrego, que en forma lamentable quedaron eliminados en la llave de octavos de final.

El gran ausente será el elenco de Don Orione, que este año jugará el nuevo torneo Nacional de clubes campeones en noviembre.

cementox Futsal. Cementista y Jockey buscarán un pasaje a semifinales en el marco del torneo de la División de Honor. Gentileza

¿Qué pasó en octavos?

En octavos el quinteto de Cementista ganó a Flamengo. El Jockey Club derrotó a Magu Futsal. Andes Talleres doblegó al elenco de tercer Tiempo y Godoy Cruz dio cuenta del actual campeón Mendoza de Regatas. En tanto, Los Gordos derrotó a Club Alemán.

Así, los cuartos, donde estarán elencos mendocinos, tendrán estos cruces: Godoy Cruz vs. Transporte Wenu; Cementista vs. Jockey Club; y Andes Talleres se medirá con Myl Futsal.

El cronograma de cuartos de final

La jornada tendrá acción desde temprano y reunirá a los ocho mejores equipos de la edición.

17. 00 Andes Talleres vs MyL Futsal

18. 00 Cementista vs Jockey Club

21. 00 Transporte Wenu vs Godoy Cruz

Con partidos de alto voltaje y un marco de público que promete acompañar, los cuartos de final serán una verdadera fiesta del futsal argentino.