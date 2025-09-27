Con Messi y De Paul, el Inter Miami no pasó del empate frente a Toronto

En el BMO Field de Canadá, Inter Miami igualó 1-1 frente a Toronto FC por una nueva jornada de la Major Leagu e Soccer (MLS) y dejó escapar una valiosa oportunidad para acercarse a la cima de la Conferencia Este. El equipo de Javier Mascherano , que tuvo como titulares a Lionel Messi y Rodrigo De Paul , sigue en la lucha por el Supporters’ Shield, aunque ya no depende de sí mismo.

El equipo de Florida fue superior durante gran parte del primer tiempo, con un Messi muy activo en la conducción de los ataques. La primera clara llegó con un remate de Baltasar Rodríguez tras asistencia de La Pulga, que exigió una gran atajada del arquero Sean Johnson . Luego, el rosarino casi convierte un gol olímpico y más tarde volvió a probar desde afuera, aunque el arquero c anadiense se lució una vez más.

Toronto también generó peligro con ataques directos , y obligó al arquero Óscar Ustari a intervenir ante un disparo de Alonso Coello. Sin embargo, el premio para Inter Miami llegó en el cierre del primer tiempo: Jordi Alba envió un centro preciso y Tadeo Allende cabeceó al gol para el 1-0 parcial.

En el complemento, Inter Miami bajó la intensidad y Toronto lo aprovechó . A los 60 minutos, tras una serie de rebotes en el área, Djordje Mihailovic empató con un derechazo rasante. A partir de ahí, el equipo de Mascherano volvió a tomar el control y arrinconó a su rival.

Messi fue nuevamente protagonista y gener ó varias chances claras, remató desde afuera y ejecutó un tiro libre que Johnson volvió a tapar con categoría. En total, el arquero canadiense le contuvo cuatro disparos clave al capitán argentino.

Centro de Jordi y cabezazo de Allende para el 1-0! VAMOSSSS pic.twitter.com/UWv7sxxk6U

En los minutos finales, Las Garzas dominaron el juego y buscaron el triunfo por todos los medios, pero no lograron volver a vulnerar al sólido guardameta local.

image Inter Miami y Toronto igualaron 1 a 1. Gentileza

La tabla y lo que viene

Con este empate, Inter Miami llegó a 56 puntos en 30 partidos, quedando por detrás de Philadelphia Union (60) y FC Cincinnati (58). No obstante, los de Mascherano tienen dos partidos menos, lo que les permite soñar con un cierre fuerte de fase regular.

En la recta final, el equipo de Florida enfrentará a Chicago Fire, New England Revolution y Atlanta United como local, y cerrará su participación en la temporada regular como visitante ante Nashville SC.

Aunque sigue con chances, Inter Miami ya no depende de sí mismo para conquistar el Supporters’ Shield, que premia al mejor equipo de toda la MLS. En la Conferencia Oeste, San Diego FC (57) y Vancouver Whitecaps (56) son los otros aspirantes al título.