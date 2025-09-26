El emocionante gesto de Messi con una abuela argentina que conmovió a todos

La influencia de Lionel Messi en la Major League Soccer volvió a quedar en evidencia luego de la categórica victoria de Inter Miami por 4-0 frente a New York City FC en el Citi Field, un resultado que selló el pase del equipo a los playoffs.

Balón de Oro: la era post Messi ya está entre nosotros

Después del encuentro, el astro argentino protagonizó un emotivo momento con una fanática que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Antes de dirigirse al vestuario, “la Pulga” se acercó a saludar a los hinchas que no dejaban de corear su nombre. Fue entonces cuando se encontró con una abuela en silla de ruedas, quien le pidió que le firmara su camiseta. Messi aceptó encantado, dejando su autógrafo, lo que emocionó profundamente a la mujer y a las personas que la acompañaban.

La cuenta oficial de la MLS compartió las imágenes bajo el título: “Messi se despide de Nueva York” . Como era de esperarse, múltiples cuentas dedicadas a seguir el día a día del capitán de Inter Miami replicaron el contenido y escribieron: “Así es ser el deportista más influyente de todos los tiempos. Así es ser Messi”.

Consultada por ese instante único, la fanática expresó: “Sentí que me moría. 83 años y tengo esta felicidad”. A su lado, una de sus acompañantes añadió: “El sueño de su vida, lo ama más que a sus hijos, soy su hija y lo sé”.

Posteriormente, la mujer mostró con orgullo la camiseta, que ya contaba con las firmas de otras figuras del equipo de Florida, como Luis Suárez y Javier Mascherano. Como cierre del encuentro, le dedicó unas palabras a su ídolo: “Lo quiero mucho y lo bendigo”.

En paralelo, la actuación de Messi, autor de dos goles y una asistencia con caño incluido, fue destacada tanto en redes como en el sitio oficial de la MLS, que no escatimaron elogios ni referencias culturales para ilustrar su grandeza.

En su cuenta de X, la MLS publicó una frase cargada de nostalgia, replicando la famosa narración de Joaquim María Puyal durante el inolvidable gol de Messi al Getafe en 2007: “Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi Ankara Messi, Ankara Messi”, acompañada del emoji de una cabra, símbolo del “GOAT” (Greatest Of All Time).

Esta alusión buscó establecer un paralelo entre aquella mítica jugada y una de las acciones brillantes del rosarino en la goleada ante el equipo neoyorquino.