Hockey Césped: Los Tordos lo dio vuelta y es finalista

En uno de los partidos de semifinales Los Tordos venció a Marista, por 2 a 1 y se quedó con el Superclásico mendocino y ganó el otro pasaje a la gran final del torneo Clausura de Hockey Césped.

En el primer cuarto, los Tordos salió decidido a marcar el gol de la apertura del marcador , y Marista apostó al error ajeno para tratar de llegar hasta el arco rival. Casi al promediar la primera etapa, las chicas Azulgranas lograron el primer corto del partido, que fue bien defendido por el equipo Tricolor.

En esta jugada se generó una contra, que fue bien capitalizada, por Mampel, que por derecha se escapó con la bocha, conectó para Bárbara Jait que no tuvo inconveniente, para quebrar a la arquera de Los Tordos. Gol y a otra cosa .

En el segundo cuarto, Los Tordos fue un poco más que Marista, presionaba y presionaba, pero sus llegadas eran repelidas al borde del área rival. El juego por momentos, en esta etapa, fue muy friccionado y varias jugadoras fueron a parar al piso . Los Tordos pareció una piraña que quería deglutirse todo, pero que le falta la puntada final para conseguir su recompensa.

En la tercera etapa, Los Tordos tenía que empatar y antes de los cinco minutos, a las Torditas se les dio. Por izquierda, Belén Placeres disparo al arco en diagonal y Valentina Mícoli puso el palo para desviar el tiro de la "cinco" Azulgrana y así anotó el gol del empate .

Marista despertó con la igualdad y se agigantó, las dirigidas por Medici decidieron esperar el error ajeno para contratacar. Las Tricolores tuvieron seis corners cortos en un lapso de cinco minutos, pero no pudieron traducir ninguno en alegría. Todo continuó 1 a 1 hasta el final de esta fracción.

Sin dudas, el mejor cuarto fue el último porque Los Tordos fue con todo. A los 7 minutos conquistó un corto, pero la arquera de Marista estuvo atenta, al igual que en otra jugada similar al minuto.

Después se originó el segundo gol de Los Tordos: Amparo González capitalizó un tiro desde fuera del área de Quevedo y anotó el segundo gol para su equipo, que fue a la postre el que le permitió al elenco Azulgrana ganar el partido y pasar a su segunda final en el año.