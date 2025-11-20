Hockey Césped: Este sábado ocho equipos van por un lugar en las semifinales

Se disputarán los cuartos de final del torneo de Clausura de damas mayores en los estadios Mendocino de Hockey (parque San Martín) y Ciudad de Godoy Cruz (parque San Vicente).

Hockey Césped. Uno de los torneos Clausura más parejos hemos vivido este 2025. Y la verdad cualquiera de los ochos clubes pueden ser campeones, por el nivel alto que posee cada escuadra.

Los estadios Mendocino de Hockey, en la capital, y Ciudad de Godoy Cruz serán los escenarios para disfrutar de cuatro partidos de cuartos de final en la primera división de damas mayores.

Recordemos que luego de disputada la fase clasificatoria el primer lugar de la tabla fue para UN San Juan, el escolta fue Marista y tercero quedó Los Tordos.

Este ha sido uno de los torneos de Clausura de damas mayores más parejos y equilibrados de los últimos tiempos. A sí que cualquier escuadra de las ocho que llegaron hasta cuartos de final posee el potencial de ser campeón.

El único club, de los ocho clasificados a estas instancias, que nunca ha sido campeón mendocino de hockey es Maristas de San Rafael.

Programación hockistica A las 18 habrá dos partidos, jugarán Maristas (SRF) vs. Leonardo Murialdo (Godoy Cruz) y Los Tordos vs. Liceo (Ciudad)