20 de noviembre de 2025 - 17:05

Hockey Césped: Este sábado ocho equipos van por un lugar en las semifinales

Se disputarán los cuartos de final del torneo de Clausura de damas mayores en los estadios Mendocino de Hockey (parque San Martín) y Ciudad de Godoy Cruz (parque San Vicente).

Hockey Césped. Uno de los torneos Clausura más parejos hemos vivido este 2025. Y la verdad cualquiera de los ochos clubes pueden ser campeones, por el nivel alto que posee cada escuadra.

Hockey Césped. Uno de los torneos Clausura más parejos hemos vivido este 2025. Y la verdad cualquiera de los ochos clubes pueden ser campeones, por el nivel alto que posee cada escuadra.

Foto:

Valentín Kark
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Los estadios Mendocino de Hockey, en la capital, y Ciudad de Godoy Cruz serán los escenarios para disfrutar de cuatro partidos de cuartos de final en la primera división de damas mayores.

Leé además

Hockey Césped. Sol Aguirre tiene la bocha en el partido entre Banco Mendoza y Marista A.

Hockey Césped: ¿Quiénes son los ocho clubes, que jugarán los cuartos de final?

Por Gonzalo Tapia
Hockey césped. Las Patitas de la UN San Juan son protagonistas del certamen, al igual que Regatas-Andino.

Hockey Césped: La última fecha de la fase regular se juega hoy

Por Gonzalo Tapia

Recordemos que luego de disputada la fase clasificatoria el primer lugar de la tabla fue para UN San Juan, el escolta fue Marista y tercero quedó Los Tordos.

Este ha sido uno de los torneos de Clausura de damas mayores más parejos y equilibrados de los últimos tiempos. A sí que cualquier escuadra de las ocho que llegaron hasta cuartos de final posee el potencial de ser campeón.

El único club, de los ocho clasificados a estas instancias, que nunca ha sido campeón mendocino de hockey es Maristas de San Rafael.

Programación hockistica

A las 18 habrá dos partidos, jugarán Maristas (SRF) vs. Leonardo Murialdo (Godoy Cruz) y Los Tordos vs. Liceo (Ciudad)

En tanto, desde a las 19.45, se enfrentarán Marista vs. Regatas-Andino (Malvinas) y UN San Juan vs Banco Mendoza (Godoy Cruz).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Hockey Césped. Un interesante partido protagonizaron las chicas del Club Alemán y las de Banco Mendoza, por la penúltima fecha del Clausura 2025

El Clausura de Hockey Césped, al rojo vivo

Por Gonzalo Tapia
Atenas Sport Club superó a Rivadavia Básquet, barrió la serie y se metió en semifinales de la Superliga de Mendoza. 

Básquet de Mendoza: Atenas superó a Rivadvia y se metío en las semifinales de la Superliga

Por Gustavo Villarroel
Francisco Cerundolo le ha costado mucho mantenerse en juego frente al alemán Alexander Zverev, en un partido muy parejo. 

Copa Davis: Francisco Cerúndolo luchó, pero Zverev se impuso y Alemania niveló la serie en Bolonia

Por Redacción Deportes
Handball. En el torneo Argentino para selecciones Sub15, Mendoza fue subcampeón en varones, tras caer frente a metropolitana.

Buenos resultados para el Handball mendocino en menores y juveniles

Por Gonzalo Tapia