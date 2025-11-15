Hockey Césped: La última fecha de la fase regular se juega hoy

Todo listo y dispuesto para que hoy, desde las 16.30 se disputará la decimo quinta fecha del torneo de Clausura de hóckey césped en su fase clasificatoria donde los clubes buscan un lugar en cuartos de final.

Godoy Cruz se juega la vida ante Deportivo Riestra: en el Gambarte, la fe va de titular

El torneo es liderado por las Patitas de la UN San Juan, la escolta es Los Tordos "A", terceras están las Tricolores de Marista y cuartas marchan las verdes de Maristas de la ciudad de San Rafael.

Este sábado se disputará la décimo quinta o última fecha de la fase clasificatoria en el marco del torneo de Clausura de damas del hockey césped de Mendoza.

Hay seis cotejos, que están programados para las 16.30 de este sábado 15 de noviembre y son:

En el estadio de Hockey Ciudad de Godoy Cruz en parque San Vicente jugarán Maristas de San Rafael ante Universidad Nacional de San Juan.

San Jorge vs. Tacurú (Cancha San Jorge)

Banco Mendoza vs. Marista “A” (Cancha: Banco Mendoza)

Leonardo Murialdo vs. Club Alemán (Cancha: Murialdo)

Universidad Nacional de Cuyo vs. Los Tordos. (Cancha: UN Cuyo)

Vistalba “A” vs. Club Obras (Club Vistalba).

Cierra la fecha, el partido sabatino de las 18.30, entre Teqüé vs. Liceo que se disputará en el estadio de Hockey de parque San Vicente en Godoy Cruz

Los ocho primeros clubes clasificados pasarán a cuartos de final del certamen.

Hasta el momento están clasificadoss: Universidad Nacional de San Juan, Los Tordos “A”; Marista “A”; Maristas de San Rafael, Regatas-Andino; Leonardo Murialdo; Liceo, y Banco Mendoza, pero hay dos clubes Alemán y Obras que tienen la calculadora en la mano, porque las chicas de Chacras tienen que ganar o ganar en la jornada para sacar el pasaje definitivo a cuartos.

También sucede que pueden cambiar de puestos algunos y en ese caso les tocaría o un rival mas accesible u otro menos accesible, en los play offs, pero como siempre se dice en estos caso, en cuartos empieza el verdadero torneo y para ser campeón hay que ganarle a cualquiera rival que toque.

Los resultados de la penúltima fecha fueron

Obras 4, Marista “B” 0

Universidad Nacional de San Juan 6, Vistalba 0

Marista “A” 7, San Jorge 1

Los Tordos 2, Teqúe 1

Club Alemán 1, Banco Mendoza 2

Tacuru 2, Maristas de San Rafael 2 (El punto bonus fue para las Hormiguitas).

Liceo 1, Leonardo Murialdo 1 (El punto bonus fue para las Clavitas).

Regatas-Andino 2, UN Cuyo 1.

Hay que destacar que en Mendoza si el partido termina empatado se dirime todo por penales australianos y quien gana en esta ronda tiene un punto bonus o punto extra, que se suma al punto conseguido por la igualdad.

Las posiciones están

1° Universidad Nacional de San Juan, 36 puntos

2° Los Tordos “A”, 34

3° Marista “A”, 32

4° Maristas de San Rafael, 31

5° Regatas-Andino, 24

6° Leonardo Murialdo, 23

7° Liceo, 22

8° Banco Mendoza. 21

9° Club Alemán “A”, 18

10° Obras, 18

11° Universidad Nacional de Cuyo, 17

12° Vistalba, 15

13° Tacurú, 14

14° San Jorge, 13

15° Teqüé, 10

16° Marista “B”, 5