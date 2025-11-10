10 de noviembre de 2025 - 17:02

El Clausura de Hockey Césped, al rojo vivo

El sábado se conocen los ocho clasificados a cuartos. La competencia es liderada por el team de Hockey Césped de la UN San Juan

Hockey Césped. Un interesante partido protagonizaron las chicas del Club Alemán y las de Banco Mendoza, por la penúltima fecha del Clausura 2025

Hockey Césped. Un interesante partido protagonizaron las chicas del Club Alemán y las de Banco Mendoza, por la penúltima fecha del Clausura 2025

Foto:

Valentín Kark
Hockey Césped. En estos momentos CPBM estaría entre los ocho clubes clasificados a los play offs de cuartos de final del torneo de Clausura 2025.

Hockey Césped. En estos momentos CPBM estaría entre los ocho clubes clasificados a los play offs de cuartos de final del torneo de Clausura 2025.

Foto:

Valentín Kark
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Este sábado que viene se disputa la última fecha del torneo de Clausura de damas mayores en Hockey Césped y en ese instante se dirimirán los cruces de cuartos de final. El torneo es liderado por las Patitas de la UN San Juan, la escolta es Los Tordos "A", terceras están las Tricolores de Marista y cuartas marchan las verdes de Maristas de la ciudad de San Rafael.

Leé además

Leandro Paredes, uno de las grandes figuras de Boca Juniors, ante River Plate. 

Video: el repudiable gesto de Leandro Paredes a un hincha de River en un boliche tras el superclásico

Por Redacción Deportes
River Plate no encuentra el rumbo. Marcelo Gallardo en su peor momento como DT del conjunto Millonario. 

River y Marcelo Gallardo tienen que rezar: qué equipos necesita que ganen en el cierra del capítulo 15

Por Redacción Deportes

El próximo sábado 15 de noviembre se disputará la décimo quinta o última fecha de la fase clasificatoria en el marco del torneo de Clausura de damas del hockey césped de Mendoza.

Los ocho primeros clubes clasificados pasarán a cuartos de final del certamen.

Los resultados de la penúltima fecha fueron

Obras 4, Marista “B” 0

Universidad Nacional de San Juan 6, Vistalba 0

Marista “A” 7, San Jorge 1

Los Tordos 2, Teqúe 1

Club Alemán 1, Banco Mendoza 2

Tacuru 2, Maristas de San Rafael 2 (El punto bonus fue para las Hormiguitas).

Liceo 1, Leonardo Murialdo 1 (El punto bonus fue para las Clavitas).

Regatas-Andino 2, UN Cuyo 1.

Hay que destacar que en Mendoza si el partido termina empatado se dirime todo por penales australianos y quien gana en esta ronda tiene un punto bonus o punto extra, que se suma al punto conseguido por la igualdad.

Las posiciones están

1° Universidad Nacional de San Juan, 36 puntos

2° Los Tordos “A”, 34

3° Marista “A”, 32

4° Maristas de San Rafael, 31

5° Regatas-Andino, 24

6° Leonardo Murialdo, 23

7° Liceo, 22

8° Banco Mendoza. 21

9° Club Alemán “A”, 18

10° Obras, 18

11° Universidad Nacional de Cuyo, 17

12° Vistalba, 15

13° Tacurú, 14

14° San Jorge, 13

15° Teqüé, 10

16° Marista “B”, 5

Recordemos que los ocho primeros clubes clasificados en la tabla general del Clausura, pasarán a cuartos de final del certamen. De todas formas hay que esperar hasta la última fecha para ver como quedan los cruces.

Los cruces serán así

El primero vs octavo

Cuarto vs. quinto

Segundo vs. séptimo

Y el tercero vs. sexto

Programación nueva

La jornada se abre con el lance que protagonizaran este jueves a las 21.30 en el estadio de Godoy Cruz: Marista “B” vs. Regatas-Andino. Hay seis cotejos, que están programados para las 16.30 de este sábado 15 de noviembre y son:

En el estadio de Hockey Ciudad de Godoy Cruz en parque San Vicente jugarán Maristas de San Rafael ante Universidad Nacional de San Juan.

San Jorge vs. Tacurú (Cancha San Jorge)

Banco Mendoza vs. Marista “A” (Cancha: Banco Mendoza)

Leonardo Murialdo vs. Club Alemán (Cancha: Murialdo)

Universidad Nacional de Cuyo vs. Los Tordos. (Cancha: UN Cuyo)

Vistalba “A” vs. Club Obras (Club Vistalba).

Cierra la fecha, el partido sabatino de las 18.30, entre Teqüé vs. Liceo que se disputará en el estadio de Hockey de parque San Vicente en Godoy Cruz)

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Por Nicolás Salas
Uriel Hamra, el hincha de Boca agredido por Salas tras la finalización del Superclásico

Superclásico: el descargo del hincha que fue agredido por Maxi Salas

Por Cristian Reta
Godoy Cruz necesita una victoria y un milagro para salvarse del descenso.

Godoy Cruz contra el abismo: qué necesita el Tomba para salvarse del descenso

Por Nicolás Salas
Franco Colapinto y la mención a Dua Lipa

"Ganar o ganar": la invitación de Franco Colapinto a Dua Lipa tras la victoria de Boca en el Superclásico

Por Cristian Reta