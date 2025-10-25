25 de octubre de 2025 - 17:23

Hockey Césped: Mendoza campeón argentino de selecciones

El representativo masculino orientado por Facundo Paredes logró ceñirse la corona, luego de vencer a su similar de Litoral (Rosario) por 2 a 1.

Hockey Césped. La selección de Mendoza logró el campeonato argentino en la categoría sub 19 caballeros, tras vencer a Litoral (Rosario) por 2 a 1.

Foto:

Valentín Kark
Hockey Césped. Los chicos mendocinos festejaron con la copa en alto

Foto:

Valentín Kark
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

En la final del torneo Argentino de Hockey Césped, para selecciones de caballeros sub 19, el elenco mendocino se coronó campeón tras derrotar a Litoral, por 2 a 1. Los dos goles del equipo cuyano fueron anotados por Valentino Moretti que fue la figura del partido.

El elenco rosarino llegó a la final después de imponerse a Tucumán y los mendocinos ganaron su pasaje luego de ganar, en su llave, al gran favorito: Buenos Aires por penales 4 a 2. En tiempo reglamentario igualaron1 a 1.

Todos los campeones del Hockey Césped

El equipo campeón estuvo integrado por: Bruno Dalla Vía, Bautista Borgna, Ignacio Sánchez, Luciano Mercado, Matías Alarcon, Tobías Lucero, Santino Moretti, Valentino Moretti, Sebastián Fontana, Juan Lorenzo Tramontana (C), Juan Maldonado, Julián Rizzo, Emiliano Bustos, Santiago Yanzón, Matías Gutiérrez, Jeremías Abaca Garzia, Juan Cavallaro, Juan Abdo, Juan Rizzo y Nicolas Miqueleiz.

La campaña

En la fase clasificatoria los mendocinos lograron el primer puesto en la Zona "B" y dieron cuenta de Chubut ( 11 a 0); Salta (6 a 1); Entrerríos (10 a 2) y en semifinales vencieron, por penales a Buenos Aires por 4 a 2.

El partido

Los chicos mendocinos siempre tuvieron controlado el partido. Al promediar el primer cuarto obtuvieron su primer corto a favor, pero no le sacaron provecho, porque Litoral defendió muy bien esta jugada siempre.

El gol de la apertura del marcador vino del stick de Santino Moretti fue en el segundo cuarto a los 6'30''.

El tercer cuarto fue el más parejo, Litoral empató con Gol de Pereyra los 5'. Pero restando dos minutos para terminar esta etapa, otra vez Moretti puso en ventaja a la selección de Mendoza con un tanto de penal y fue el último grito de alegría de los locales y fue el que significó el campeonato para el once dirigido por Facundo Paredes.

