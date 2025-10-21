En Hockey Césped, Lomas en damas y Banco Provincia caballeros son los mejores

Original y educativa: Banfield usó un video viral de una hincha para concientizar sobre el cáncer de mama

En Hockey Césped Santiago del Estero será la nueva sede de la FIH Pro League

En Santiago del Estero se vivieron jornadas a pleno hockey con el Super 8, la instancia final de la Superliga que convoca a los mejores clubes de Argentina, que culminaron con dos definiciones vibrantes. El club Alemán fue el único once de Mendoza que disputó esta competencia y logró un meritorio sexto puesto.

El elenco del Distrito de de Dorrego venció a GER de Rosario por 5 a 2, a La Salle de Córdoba 3 a 2 y empató con Universitario de Rosario 2 a 2.

En la final femenina, Lomas Athletic consiguió el bicampeonato tras derrotar en la final a San Fernando por 1-0 con el gol de Celina Di Santo. El tercer puesto fue para Ducilo, que venció a Duendes 3-0 en shoot-outs tras empatar 2-2 en tiempo reglamentario.

Por el lado masculino Banco Provincia superó a Geba 3-2 para alzarse con el título. Los goles de Los Piratas los marcaron Gonzalo Merino, Tiago Guzmán y Santiago Torrigiani, mientras que Tomás Suárez por duplicado descontó para Geba. Además, San Fernando se subió al podio al vencer 2-0 a Mitre.

En el plano de las distinciones individuales, el galardón al Mejor Jugador del torneo en caballeros fue para Tomás Ruiz (Mitre), mientras que Joaquín Ruiz (Mitre) se quedó con el premio al Mejor Arquero y Joaquín Toscani (Banco Provincia) fue elegido Mejor Jugador de la Final.

En damas, Lola Herrera Cámara (Córdoba Athletic) fue distinguida como Mejor Jugadora del certamen, Carla Cortez (Ducilo) como Mejor Arquera y Martina Triñanes (Lomas) como Mejor Jugadora de la Final.

El máximo artillero entre los varones fue Gonzalo Merino, jugador de Banco Provincia, con 8 tantos. En la rama femenina, por su parte, la goleadora fue María Victoria Lorenzatti, de Córdoba Athletic, con 5 conquistas.

La Superliga de hockey 2025 cerró con un marcó inolvidable en Santiago del Estero, donde el talento, la destreza y la pasión de cada equipo se plasmó en la cancha.

Campeones ediciones anteriores

Caballeros

2022 – Mitre

2023 – Banco Provincia

2024 - Mitre

Damas

2022 – Lomas

2023 – Santa Barbara

2024 - Lomas