En Handball equipos mendocinos no fueron campeones, pero conservaron sus plazas para el proximo año

21 de octubre de 2025 - 20:10

El Nacional de Clubes “A” 2025, de balonmano, llegó a su fin con Sedalo coronándose en la rama femenina y S.A.G. Villa Ballester en caballeros

Handball. Equipo femenino de la UN Cuyo con Hebe Caballero como entrenadora

Amebal
Balonmano. Las chicas de la Municipalidad de Maipú, que son orientadas por el profesor Gustavo Latuf

Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Por Gonzalo Tapia

El Nacional de Clubes “A” de Handball 2025, para equipos de primera finalizó con Sedalo (de Lanús Oeste) coronándose en la rama femenina y S.A.G. Villa Ballester en la masculina, alcanzando su octavo y undécimo título, respectivamente, en la historia del certamen.

Las de Lanús Oeste se impusieron en la final a Jockey Club de Córdoba por 29 a 24. En la final masculina, Ballester (San Martìn, Pcia Bs.As.) debió esforzarse para superar a un durísimo Dorrego, en un duelo que necesitó de tiempos extra.

También hubo podios para Vicente López, en la rama femenina, y River Plate, en la masculina, tras imponerse ambos ante Ferro en los duelos por el tercer puesto disputados en el Polideportivo de Alta Gracia.

En la reclasificación masculina, Universitario se quedó con el 5º lugar al vencer 30-17 a Municipalidad de Alta Gracia, mientras que Municipalidad de Maipú derrotó 30 a 29 a Alianza (Villa Marìa) para finalizar 7º.

Por la permanencia, Sol de Mayo se impuso 29 a 23 ante Somisa y hubo empate en 21 entre UNCuyo y Nueva Generación (Chubut). _El 9ª fue Nueva Generación, Sol de Mayo (Río Negro) quedó 10ª y bajaron al Nacional B para el año próximo UNCuyo (11ª) y Somisa (12ª).

En la rama femenina, River Plate superó 30:25 a Muni de Maipú (6to) para quedarse con la 5ª posición y Universitario (Cba.) quedó 7° porque venció 30 a 24 a UNCuyo (8vo). En la Zona de Permanencia, Alta Barda (Neuquén) venció 29-23 a Belgrano (Cba) y Once Unidos (Mar del Plata) 30-25 a Porvenir Talleres (Norte de Bs.As.). Descendieron Alta Barda y Porvenir Talleres.

