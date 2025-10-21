21 de octubre de 2025 - 18:25

En Hockey Césped Santiago del Estero será la nueva sede de la FIH Pro League

Las Leonas y Los Leones tendrán duros cotejos y destaca Países Bajos en ambas ramas. No hay mendocinos en los seleccionados nacionales de Hockey Césped

Hockey Césped. Fernando Ferrara entrenador del seleccionado mayor de damas, denominado Las Leonas.

Hockey Césped. Fernando Ferrara entrenador del seleccionado mayor de damas, denominado Las Leonas.

Foto:

Gentileza/CAH
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Leé además

champions league: golazo de lautaro martinez y paliza del arsenal al atletico de madrid

Champions League: golazo de Lautaro Martínez y paliza del Arsenal al Atlético de Madrid

Por Redacción Deportes
Tomás Martín Etcheverry tenista argentino

Una de cal y otra de arena para el tenis nacional en Europa

Por Gonzalo Tapia

La Confederación Argentina de Hockey Césped confirmó que Santiago del Estero será la nueva sede de la primera ventana de la Pro League 2025-26, en reemplazo de Rosario, que había sido anunciada originalmente.

Además de ser uno de los torneos más prestigiosos del hockey global, la Pro League ofrece un incentivo adicional que es que el campeón obtiene la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El moderno estadio provincial recibirá a las selecciones nacionales, tanto femeninas como masculinas, en una semana de máxima competencia internacional que se desarrollará del 9 al 14 de diciembre.

El cronograma comenzará el martes 9 de diciembre con los enfrentamientos entre Países Bajos y Pakistán (19) y Alemania frente a Países Bajos (21.30), mientras que Las Leonas debutarán el miércoles 10 ante Alemania a las 21.30, luego del encuentro de Los Leones con Países Bajos.

El jueves será el turno de los encuentros ante Pakistán y Países Bajos y la acción continuará hasta el domingo 14, cuando ambos seleccionados argentinos cerrarán su participación frente a los mismos rivales.

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketek y se espera un marco imponente en cada jornada, con un cierre de año a pura emoción para Las Leonas y Los Leones, que buscarán sumar puntos importantes en el inicio de una nueva temporada internacional.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El jugador de tenis Sebastián Báez que viene de mal en peor

Otra vez Sebastián Báez se retira rápido de un torneo de tenis

Por Gonzalo Tapia
copa argentina: la lepra y el millonario diagraman las formaciones para buscar la final

Copa Argentina: la Lepra y el Millonario diagraman las formaciones para buscar la final

Por Emanuel Cenci
Franco Colapinto palpitó el Gran Premio de México

La confesión de Franco Colapinto sobre el próximo Gran Premio de Fórmula 1: "Amo México"

Por Redacción Deportes
Luciano Vietto quiere volver a ser importante para Racing Club

Con sorpresas, Racing Club lanzó su lista de convocados para jugar con Flamengo

Por Redacción Deportes