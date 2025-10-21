En Hockey Césped Santiago del Estero será la nueva sede de la FIH Pro League

Una de cal y otra de arena para el tenis nacional en Europa

La Confederación Argentina de Hockey Césped confirmó que Santiago del Estero será la nueva sede de la primera ventana de la Pro League 2025-26, en reemplazo de Rosario, que había sido anunciada originalmente.

Además de ser uno de los torneos más prestigiosos del hockey global, la Pro League ofrece un incentivo adicional que es que el campeón obtiene la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El moderno estadio provincial recibirá a las selecciones nacionales, tanto femeninas como masculinas, en una semana de máxima competencia internacional que se desarrollará del 9 al 14 de diciembre.

En esta edición, Las Leonas y Los Leones tendrán duelos de gran nivel frente a algunas de las potencias mundiales, ya que el equipo dirigido por Fernando Ferrara se enfrentará a Alemania y Países Bajos, mientras que el conjunto masculino conducido por Lucas Rey, jugará ante Países Bajos y Pakistán.

El cronograma comenzará el martes 9 de diciembre con los enfrentamientos entre Países Bajos y Pakistán (19) y Alemania frente a Países Bajos (21.30), mientras que Las Leonas debutarán el miércoles 10 ante Alemania a las 21.30, luego del encuentro de Los Leones con Países Bajos.

El jueves será el turno de los encuentros ante Pakistán y Países Bajos y la acción continuará hasta el domingo 14, cuando ambos seleccionados argentinos cerrarán su participación frente a los mismos rivales.

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketek y se espera un marco imponente en cada jornada, con un cierre de año a pura emoción para Las Leonas y Los Leones, que buscarán sumar puntos importantes en el inicio de una nueva temporada internacional.