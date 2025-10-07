Hockey Césped: Inicia el torneo Super Ocho y el club Alemán quiere llegar alto

Este miércoles inicia en la ciudad de Santiago del Estero el campeonato de Hockey Césped denominado Super Ocho, donde los mejores equipos del país buscarán coronarse en la rama femenina y masculina.

El único representante de la Provincia de Mendoza es el Club Alemán de Dorrego, que compite en el capítulo masculino.

Los Albos de Dorrego debutarán este miércoles desde las 19.30, ante GER de Rosario , el jueves jugarán ante Banco Provincia de Buenos Aires desde las 17.40, y el viernes en igual horario, el elenco multi campeón se medirá contra Mitre de Buenos Aires.

-El grupo que nos tocó es complicado, son dos clubes ex campeones de este certamen, está bueno el desafío jugar con los mejores y de eso se trata el torneo y estamos contentos de jugar con estos importantes e históricos equipos del hockey como Banco Provincia y Mitre, además de GER de Rosario, que es respetable, porque es uno de los más fuertes de Rosario en la actualidad. Será un gran desafío complejo y difícil, pero hay que jugarlo.

-¿Qué le has pedido a los chicos antes del torneo?

-Tratemos de demostrar todo lo que entrenamos y perfeccionamos en el año, que esta semana tenemos el objetivo más importante de la temporada e hicimos todo para estar de la mejor forma y por eso hay que estar lo más arriba posible y ser lo mas competitivo posible"

-¿Qué es lo mejor que tiene el equipo?

-Lo mejor que tiene ele quipo es la entrega y predisposición para hacer lo que se les pida, tanto en juego con pelota como sin ella, es un equipo flexible que se amolda a la necesidad del momento y eso nos hace fuerte y competitivo hacia los rivales. Saben que pueden si están todos alienados podemos dar pelea y soñar en grande.

Los Albos de la ilusión

El equipo que viajó está integrado por Lucas Pérez, Carlos Nicito, Facundo Arata, Gastón Bosso, Nicolás Cimino, Lautaro Córdoba, Luciano Coria, Mauro Coria, Lorenzo Elizalde, Juan Fariglietta, Juan Galdeano, Juan Gudiño, Lautaro Gutiérrez, Ignacio Moreno, Valentino Moretti, Santino Moretti, Juan Munafó, Maxi Pozzebón, Ignacio Sánchez y Bautista Borgna.