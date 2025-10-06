Hockey Césped: Club Alemán viaja a Santiago del Estero con una valija cargada de ilusiones

Los Albos de Dorrego debutarán este miércoles a las 19.30 ante GER de Rosario.

Hockey Césped. Club Alemán es la única institución de Mendoza que participará de la Superliga.

Este miércoles arranca en el polideportivo de Santiago del Estero el torneo denominado Superliga Ocho de Hockey Césped, donde por Mendoza y en varones competirá el Club Alemán de Dorrego. En damas no clasificó ningún equipo mendocino. La competencia durará hasta el domingo.

Los chicos del Club Alemán, que son orientados por Facundo Paredes, quedaron emparejados en la Zona "A" junto a Mitre, Gimnasia y esgrima de Rosario, Banco Provincia de Buenos Aires. En el pool "B" estarán Universitario de Rosario, San Fernando, La Salle y GEBA.

team Hockey Patín. Los chicos del Club alemán jugarán la Superliga Ocho en Santiago del Estero Valentín Kark El equipo que viajó está integrado por Lucas Pérez, Carlos Nicito, Facundo Arata, Gastón Bosso, Nicolás Cimino, Lautaro Córdoba, Luciano Coria, Mauro Coria, Lorenzo Elizalde, Juan Fariglietta, Juan Galdeano, Juan Gudiño, Lautaro Gutiérrez, Ignacio Moreno, Valentino Moretti, Santino Moretti, Juan Munafó, Maxi Pozzebón, Ignacio Sánchez y Bautista Borgna.

Partidos de club Alemán en Santiago del Estero Los Albos de Dorrego debutarán este miércoles desde las 19.30, ante GER de Rosario, el jueves jugarán ante Banco provincia de Buenos Aires desde las 17.40, y el viernes en igual horario, el elenco multi campeón se medirá contra Mitre de Buenos Aires.