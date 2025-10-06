6 de octubre de 2025 - 18:01

La Selección Argentina ya está en Miami: cronograma y amistosos del equipo de Lionel Scaloni

Lionel Messi y Rodrigo De Paul recibieron en el predio del Inter de Miami a los campeones del mundo y a los nuevos convocados para los partidos por la fecha FIFA.

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, ya está en Miami.

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, ya está en Miami. 

Lionel Scaloni está en búsqueda de los últimos nombres para la lista de convocados y en estos dos amistosos, muchos nombres dirán presente por primera vez.

SELECCIÓN ARGENTINA. El look de los jugadores del equipo de Lionel Scaloni.

SELECCIÓN ARGENTINA. El look de los jugadores del equipo de Lionel Scaloni.

Selección Argentina: el cronograma de amistosos

El cronograma de la Albiceleste contará con cuatro días de entrenamientos, tres de ellos cerrados a los medios de comunicación y las actividades protocolares finalizarán con una conferencia del técnico.

Lunes 6 de octubre

18.00– Entrenamiento en Inter Miami (cerrado)

Martes 7 de octubre

18.00– Entrenamiento en Inter Miami (cerrado)

Miércoles 8 de octubre

18.00– Entrenamiento en Inter Miami (abierto 15 minutos finales a medios de comunicación acreditados)

Jueves 9 de octubre

18.00– Entrenamiento (cerrado)

A confirmar - Conferencia de prensa de Lionel Scaloni en Hard Rock Stadium.

Marcos Acuña hombre clave en el Millonario, estará en Miami con la Selección Argentina.

Marcos Acuña hombre clave en el Millonario, estará en Miami con la Selección Argentina.

Hay cuatro convocados por Scaloni del fútbol local. Marcos Acuña, Lautaro Rivero y Gonzalo Montiel vienen de caer contra Rosario Central en un partido lleno de polémicas.

La convocatoria de Rivero estuvo rodeada de ruido tras una mala racha del Millonario. El central cuenta con buena salida, frialdad y con una característica clave: Su pierna buena en la izquierda.

Boca goleó 5-0 a Newell's y jugó su mejor partido de la Temporada 2025.

Boca goleó 5-0 a Newell's y jugó su mejor partido de la Temporada 2025.

Leandro Paredes fue parte de la goleada 5-0 ante Newell´s y se perderá el duelo de Boca ante Barracas Central.

