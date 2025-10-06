La Selección Argentina ya está en Miami: cronograma y amistosos del equipo de Lionel Scaloni

La Selección Argentina ya arribó a Miami para disputar los amistosos de la fecha FIFA: el viernes 10/10 se medirá ante Venezuela y el segundo el 13/10 ante Puerto Rico en Chicago.
Lionel Messi y Rodrigo De Paul recibieron en el predio del Inter de Miami a los campeones del mundo y a los nuevos convocados para los partidos por la fecha FIFA.
Lionel Scaloni está en búsqueda de los últimos nombres para la lista de convocados y en estos dos amistosos, muchos nombres dirán presente por primera vez.
El cronograma de la Albiceleste contará con cuatro días de entrenamientos, tres de ellos cerrados a los medios de comunicación y las actividades protocolares finalizarán con una conferencia del técnico.
Lunes 6 de octubre
18.00– Entrenamiento en Inter Miami (cerrado)
Martes 7 de octubre
18.00– Entrenamiento en Inter Miami (cerrado)
Miércoles 8 de octubre
18.00– Entrenamiento en Inter Miami (abierto 15 minutos finales a medios de comunicación acreditados)
Jueves 9 de octubre
18.00– Entrenamiento (cerrado)
A confirmar - Conferencia de prensa de Lionel Scaloni en Hard Rock Stadium.
Hay cuatro convocados por Scaloni del fútbol local. Marcos Acuña, Lautaro Rivero y Gonzalo Montiel vienen de caer contra Rosario Central en un partido lleno de polémicas.
La convocatoria de Rivero estuvo rodeada de ruido tras una mala racha del Millonario. El central cuenta con buena salida, frialdad y con una característica clave: Su pierna buena en la izquierda.
Leandro Paredes fue parte de la goleada 5-0 ante Newell´s y se perderá el duelo de Boca ante Barracas Central.