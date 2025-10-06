La Selección Argentina ya está en Miami: cronograma y amistosos del equipo de Lionel Scaloni

La Selección Argentina ya arribó a Miami para disputar los amistosos de la fecha FIFA: el viernes 10/10 se medirá ante Venezuela y el segundo el 13/10 ante Puerto Rico en Chicago .

Lionel Scaloni está en búsqueda de los últimos nombres para la lista de convocados y en estos dos amistosos, muchos nombres dirán presente por primera vez.

El cronograma de la Albiceleste contará con cuatro días de entrenamientos , tres de ellos cerrados a los medios de comunicación y las actividades protocolares finalizarán con una conferencia del técnico.

Martes 7 de octubre

18.00– Entrenamiento en Inter Miami (cerrado)

Miércoles 8 de octubre

18.00– Entrenamiento en Inter Miami (abierto 15 minutos finales a medios de comunicación acreditados)

Jueves 9 de octubre

18.00– Entrenamiento (cerrado)

A confirmar - Conferencia de prensa de Lionel Scaloni en Hard Rock Stadium.

River Plate Marcos Acuña hombre clave en el Millonario, estará en Miami con la Selección Argentina. Gentileza

Hay cuatro convocados por Scaloni del fútbol local. Marcos Acuña, Lautaro Rivero y Gonzalo Montiel vienen de caer contra Rosario Central en un partido lleno de polémicas.

La convocatoria de Rivero estuvo rodeada de ruido tras una mala racha del Millonario. El central cuenta con buena salida, frialdad y con una característica clave: Su pierna buena en la izquierda.

CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS Boca goleó 5-0 a Newell's y jugó su mejor partido de la Temporada 2025. Gentileza.

Leandro Paredes fue parte de la goleada 5-0 ante Newell´s y se perderá el duelo de Boca ante Barracas Central.